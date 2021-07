Le CP lance une stratégie climatique s'appuyant sur des objectifs ambitieux de réduction des émissions

CALGARY, AB, le 26 juill. 2021 /CNW/ - Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (TSX: CP) (NYSE: CP) a publié aujourd'hui sa première stratégie climatique complète qui trace la voie à suivre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, adapter les activités du CP aux risques matériels auxquels les exposent les changements climatiques et consolider la position de l'entreprise comme chef de file de la transition du secteur des transports vers un avenir à faible émission de carbone.

« La stratégie climatique du CP est ambitieuse, ce qui, à notre avis, reflète bien l'urgence de lutter contre les changements climatiques. Nous sommes impatients de collaborer avec le gouvernement, l'industrie et les partenaires de recherche pour créer et mettre à l'essai les nouvelles solutions nécessaires à l'atteinte de nos objectifs », a déclaré Keith Creel, président et chef de la direction du CP. « Le CP existe depuis 140 ans et cet engagement collectif en faveur de la durabilité et cette volonté d'intégrer de nouvelles approches nous assureront un avenir aussi brillant que notre passé. »

S'appuyant sur l'engagement du CP en matière de lutte contre les changements climatiques annoncé l'année dernière, la stratégie climatique du CP décrit l'approche de la Compagnie pour mener une action en matière de climat innovante et fournir une réponse mesurée aux risques émergents liés au climat qui ont une incidence sur le secteur ferroviaire. La stratégie climatique décrit les objectifs du CP à l'aide de cinq piliers stratégiques :

Établir une compréhension claire des occasions et des risques liés au climat.

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise.

Adapter les activités aux risques matériels auxquels les exposent les changements climatiques.

Intégrer les facteurs climatiques dans l'ensemble de l'entreprise.

Faire participer les parties prenantes à l'action en matière de climat.

Pour guider la mise en œuvre de la stratégie climatique, le CP a établi deux objectifs de réduction des émissions fondés sur des données scientifiques qui concernent la totalité des émissions de portées 1 et 2 du CP, et plus de la moitié des émissions de portée 3.

Le CP s'engage à réduire l'intensité des émissions de GES de portées 1, 2 et 3 de ses locomotives de plus de 38 % d'ici 2030. L'exploitation des locomotives représente la plus grande source d'émissions du CP.

Pour soutenir la décarbonisation dans tous ses champs d'activité, le CP s'engage également à réduire les émissions réelles de GES de portées 1 et 2 de ses activités non liées aux locomotives de plus de 27 % d'ici 2030.

Ces objectifs sont fondés sur la méthodologie la plus récente mise à la disposition du secteur des transports dans le cadre de l'initiative Science-Based Targets (SBTi), la cible du CP pour les locomotives ayant été récemment approuvée par la SBTi.

La stratégie climatique du CP, et les objectifs de réduction des émissions fondés sur des données scientifiques qui la soutiennent ont été établis conformément aux objectifs de l'Accord de Paris et du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, qui visent à limiter la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C. Grâce à cette stratégie climatique, le CP adopte une approche en matière de changements climatiques qui font de lui un chef de file de l'industrie et qui tient compte des répercussions de ces changements sur l'entreprise, les parties prenantes et l'environnement.

Le CP a déjà pris des mesures importantes pour réduire les émissions de GES, notamment en installant un vaste parc solaire sur son campus de Calgary, capable de produire une quantité d'énergie plus élevée que la quantité consommée annuellement par l'édifice principal du siège social. Le CP a également lancé un programme pionnier de locomotives à hydrogène. Il construit actuellement une locomotive à hydrogène utilisant des piles à combustible et des batteries pour alimenter les moteurs de traction électriques de la locomotive. Cette initiative est importante afin d'amasser des connaissances et une expérience de l'industrie essentielles qui guideront le développement futur tout en soutenant les objectifs de réduction des émissions du CP.

Dans le cadre de sa stratégie générale Une démarche durable, le CP participe aux principaux cadres de communication de l'information en matière de développement durable, notamment le CDP, la Global Reporting Initiative (GRI), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques. En accord avec ces cadres, le CP continuera à divulguer ses émissions annuelles, ses pratiques de gestion et ses initiatives en cours en matière d'efficacité énergétique, et à compter de 2022, rendra compte à ses actionnaires de ses progrès en matière de stratégie climatique.

Le CP a récemment reçu le prix de la durabilité 2021 de World Finance pour le transport et a été reconnu comme l'une des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada en 2021 par Corporate Knights. Pour en savoir plus sur les pratiques et les initiatives du CP en matière de développement durable et de responsabilité sociale, visitez le site sustainability.cpr.ca (en anglais seulement).

Note sur l'information prospective

Ce communiqué de presse contient certains renseignements de nature prospective et certains énoncés prévisionnels (collectivement, « l'information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective peut comporter, mais sans s'y limiter, des déclarations sur des attentes, des croyances, des projets, des buts, des objectifs, des hypothèses, et des énoncés au sujet d'événements futurs, de conditions et de résultats d'activités ou de rendement possibles. L'information prospective peut renfermer des énoncés contenant des termes tels que « vont », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « prévoir », « devraient », « promettre » ou d'autres mots similaires qui sous-entendent des perspectives ou des résultats futurs.

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective sur, entre autres, la transition énergétique, les changements de la demande, l'avenir des secteurs ferroviaire et du transport, les changements des conditions environnementales et les risques liés aux changements climatiques, les répercussions sur le marché, les modifications apportées aux lois, aux règlements et aux politiques, le calendrier prévu et l'achèvement réussi du projet de développement du CP d'une locomotive à hydrogène, les activités, les priorités et les plans du CP pour l'établissement et l'atteinte de certains objectifs en matière d'environnement et de développement durable pour la réduction des émissions de GES (y compris les objectifs pour 2030) et les questions connexes.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont basées sur les attentes, estimations, projections et hypothèses actuelles, compte tenu de l'expérience du CP et de sa perception des tendances historiques, et comprennent, sans s'y limiter, les attentes, estimations, projections et hypothèses relatives à : l'efficacité énergétique des chemins de fer et des activités du CP; la capacité du CP à mettre en œuvre certaines initiatives, y compris les cibles d'émissions, les analyses de scénarios, les stratégies d'atténuation des risques, les changements dans la gestion des risques de l'entreprise et les mécanismes internes de tarification du carbone; les investissements futurs dans les outils et les technologies de réduction des émissions de carbone et la disponibilité de ces outils et technologies, y compris par l'intermédiaire du programme de modernisation de la flotte du CP et des mises à niveau technologiques; les répercussions des investissements en capital existants et prévus; la capacité du CP à travailler avec les gouvernements et les tiers pour atténuer les répercussions des changements climatiques; la croissance économique nord-américaine et mondiale; le rendement des actifs et des équipements du CP; les lois, les règlements et les politiques gouvernementales applicables; la disponibilité de la main-d'œuvre dans les délais prévus et avec les capacités requises et son coût, ainsi que la disponibilité des services et des infrastructures et leur coût; la satisfaction des tiers de leurs obligations; les retombées prévues de la nouvelle souche de coronavirus (et de la maladie connue sous le nom de COVID-19); et les investissements de capitaux par les tiers. Le CP croit que les attentes, évaluations, prévisions et hypothèses avancées dans l'information prospective de ce communiqué sont raisonnables en date d'aujourd'hui; toutefois, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Les conditions actuelles, économiques et autres, rendent les hypothèses, bien que raisonnables lorsqu'elles sont faites, sujettes à une plus grande incertitude.

Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à l'information prospective, puisque les résultats réels pourraient être très différents. En raison de leur nature, les informations prospectives du CP comportent des risques et des incertitudes inhérents qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs suivants : les changements de stratégies commerciales; les conditions générales de l'économie, du crédit et des affaires en Amérique du Nord et dans le monde; les risques associés à la production agricole, tels que les conditions météorologiques et les populations d'insectes; la disponibilité et le prix des produits énergétiques; les effets de la concurrence et les pressions sur les prix, y compris la concurrence d'autres transporteurs ferroviaires; la capacité de l'industrie; les changements de la demande du marché; les changements des prix des produits de base; l'incertitude concernant le moment et les volumes des produits de base expédiés; l'inflation; la stabilité géopolitique; les modifications apportées aux lois, aux règlements et aux politiques gouvernementales, y compris la réglementation des taux; les changements dans les taxes et les taux d'imposition; les augmentations potentielles des coûts d'entretien et d'exploitation; les fluctuations des prix du carburant; les perturbations de l'approvisionnement en carburant; les incertitudes liées aux enquêtes, aux procédures ou à d'autres types de réclamations et de litiges; les conflits de travail; les changements dans les coûts de la main-d'œuvre et les difficultés de travail; les risques et les responsabilités découlant des déraillements; le transport de marchandises dangereuses; le calendrier d'achèvement des projets d'immobilisations et d'entretien; les fluctuations des devises et des taux d'intérêt; les taux de change; les effets des changements dans les conditions du marché et les taux d'escompte sur la situation financière des régimes de retraite et des investissements; les restrictions commerciales ou autres modifications des accords commerciaux internationaux; les conséquences des accords commerciaux multinationaux actuels et futurs sur le niveau des échanges entre le Canada et les États-Unis.; les changements climatiques et les réactions du marché et de la réglementation aux changements climatiques; les dates prévues de mise en service; le succès des activités de couverture; le rendement et la fiabilité de l'exploitation; les décisions et les mesures réglementaires et législatives; l'opinion publique; divers événements susceptibles de perturber les activités, y compris les phénomènes météorologiques violents, tels que les sécheresses, les inondations, les avalanches et les tremblements de terre, et les attaques de cybersécurité, ainsi que les menaces à la sécurité et la réponse des gouvernements à ces menaces, et les changements technologiques; les actes de terrorisme, la guerre ou d'autres actes de violence ou crimes ou le risque de telles activités; les limitations de la couverture d'assurance; les changements défavorables importants dans les conditions économiques et industrielles, y compris la disponibilité du financement à court et à long terme; la pandémie créée par l'épidémie de COVID-19 et ses répercussions sur les conditions économiques, l'environnement de la demande pour les besoins logistiques et les prix de l'énergie, les restrictions imposées par les autorités de santé publique ou les gouvernements, les réponses de politique fiscale et monétaire des gouvernements et des institutions financières, et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. La liste de facteurs mentionnés ci-dessus n'est pas exhaustive. Tous les facteurs pertinents sont décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CP auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. Il y a lieu de se reporter aux « Facteurs de risque » et à l'« Analyse de la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation - information prospective » des rapports annuels et intermédiaires du CP sur les formulaires 10-K et 10-Q.

L'information prospective contenue dans ce communiqué de presse est produite en date d'aujourd'hui. Le CP ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser d'une autre façon l'information prospective, ou les hypothèses et les risques pour l'avenir qui pourraient avoir un effet sur cette information, par suite de données nouvelles, d'événements futurs ou d'autres éléments, sauf s'il y est tenu par la loi.

À PROPOS DU CANADIEN PACIFIQUE

Le Canadien Pacifique (TSX : CP) (NYSE : CP) est un réseau ferroviaire transcontinental au Canada et aux États-Unis qui compte des liaisons directes avec des ports importants sur les côtes ouest et est. Le CP fournit à ses clients en Amérique du Nord un service ferroviaire concurrentiel avec un accès aux principaux marchés du monde. Le CP croît avec ses clients, offrant un éventail de services de transport de marchandises et de solutions logistiques ainsi qu'une expertise en chaîne d'approvisionnement. Consultez le site www.cpr.ca pour voir quels sont les avantages ferroviaires du CP. CP-IR

SOURCE Canadian Pacific

Renseignements: Médias, [email protected]; Investisseurs, Chris De Bruyn, Tél. : 403 319-3591, [email protected]