Le CP inaugure officiellement un nouveau terminal de transbordement de marchandises plurisectoriel à Montréal

CALGARY, AB, le 15 sept. 2020 /CNW/ - Le Canadien Pacifique (TSX : CP) (NYSE : CP) a officiellement ouvert aujourd'hui son nouveau terminal de transbordement de marchandises plurisectoriel à Montréal. Le nouveau terminal propose des services de transbordement, en plus des services de transport intermodal et de distribution de la gare de triage du CP à Côte-Saint-Luc, et comprend de l'espace pour un accroissement futur, ce qui lui permettra d'offrir aux clients un accès à de nouveaux marchés. Le CP exploitera l'installation avec le Groupe TYT, une société québécoise de transport de marchandises.

La nouvelle installation desservie par rail compte 118 000 pieds carrés d'espace adaptable afin d'assurer la réception, le déchargement, le transport et la livraison de diverses marchandises par rail. Entouré de plus de 4000 pieds de voies ferrées déjà en place et adjacentes, l'emplacement est idéal pour les activités de transbordement à l'intérieur et à l'extérieur afin d'assurer la circulation efficiente des marchandises sur le rail et sur la route et tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

« Le CP augmente sa capacité et ses moyens d'offrir des services de transbordement de marchandises plurisectoriel et des solutions logistiques fiables à ses clients, a déclaré Mike Mohan, vice-président, Marketing et ventes, Ventes régionales et services de transbordement. Le site comprend aussi 50 acres en prévision d'une future expansion afin que nous puissions continuer à étendre la portée du CP aux marchés qui ne sont pas directement desservis par le rail. »

Offrant un accès facile à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et aux autoroutes 15, 20, 13 et 520 et étant situés à proximité du port de Montréal, la gare de triage et le terminal ne peuvent être mieux situés pour réaliser des gains d'efficacité dans la chaîne d'approvisionnement tant pour le CP que pour ses clients en favorisant un service plus rapide, plus souple et plus fiable.

Note sur l'information prospective

Ce communiqué de presse contient certains renseignements de nature prospective et certains énoncés prévisionnels (collectivement, « l'information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective peut comporter, mais sans s'y limiter, des déclarations sur des attentes, des croyances, des projets, des buts, des objectifs, des hypothèses, et des énoncés au sujet d'événements futurs, de conditions et de résultats d'activités ou de rendement possibles. Un énoncé prévisionnel peut contenir des énoncés utilisant des termes ou des en-têtes comme « attentes financières », « principales hypothèses », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « prévoir », « vont », « perspectives », « devraient » ou autres mots similaires qui suggèrent des résultats futurs. Ce communiqué de presse contient des informations prospectives concernant, sans s'y limiter, le succès de notre entreprise, nos activités, nos priorités et nos plans, ainsi que les performances financières et opérationnelles prévues, notamment en ce qui concerne les gains d'efficacité prévus de la chaîne d'approvisionnement pour nos clients et notre capacité à développer notre unité d'exploitation de transbordement, les investissements en capital prévus, la demande prévue de services de transbordement de marchandises plurisectoriel et de solutions logistiques, et l'exécution à temps des tiers prévue, y compris l'exécution du Groupe TYT de leurs obligations contractuelles envers le CP.

L'information prospective contenue dans ce communiqué est fondée sur les attentes, estimations, projections et hypothèses actuelles, compte tenu de l'expérience du CP et de sa perception des tendances historiques, et comprend, sans s'y limiter, les attentes, estimations, projections et hypothèses relatives à la croissance économique nord-américaine et mondiale; à la croissance de la demande de produits de base; à la production industrielle et agricole durable; aux prix des produits de base et aux taux d'intérêt; au rendement des actifs et de l'équipement du CP; au caractère suffisant des dépenses en capital budgétisées de la société dans l'exécution de son plan d'affaires; à la capacité du CP à réaliser ses projets d'immobilisations et d'entretien; aux lois, règlements et politiques gouvernementales applicables; à la disponibilité et au coût de la main-d'œuvre, des services et des infrastructures; à la demande du marché pour les services du CP; à notre habileté à maintenir nos relations avec des tiers clés; à la satisfaction de tiers de leurs obligations envers le CP; aux répercussions prévues de la nouvelle souche de coronavirus (et de la maladie connue sous le nom de COVID-19). Le CP croit que les attentes, évaluations, prévisions et hypothèses avancées dans l'information prospective de ce communiqué sont raisonnables en date d'aujourd'hui; toutefois, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Les conditions actuelles, économiques et autres, rendent les hypothèses, bien que raisonnables lorsqu'elles sont faites, sujettes à une plus grande incertitude.

Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à l'information prospective, puisque les résultats réels pourraient être très différents. En raison de sa nature, l'information prospective fournie par le CP implique des risques et des incertitudes inhérents qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de l'information prospective, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs suivants : les changements de stratégies commerciales; les conditions générales de l'économie, du crédit et des affaires en Amérique du Nord et dans le monde; les risques associés à la production agricole, tels que les conditions météorologiques et les populations d'insectes; la disponibilité et le prix des produits énergétiques; les effets de la concurrence et des pressions sur les prix; la capacité de l'industrie; les revirements de la demande du marché; les changements des prix des produits de base; l'incertitude concernant le moment et les volumes des produits de base expédiés par le CP; l'inflation; les changements dans les lois, les règlements et les politiques gouvernementales, y compris la réglementation des taux; les changements dans les taxes et les taux d'imposition; les augmentations potentielles des coûts d'entretien et d'exploitation; les changements dans les prix du carburant; les incertitudes liées aux enquêtes, aux procédures ou aux autres types de réclamations et de litiges; les conflits du travail; les risques et les responsabilités découlant des déraillements; le transport de marchandises dangereuses; le calendrier d'achèvement des projets d'investissement et d'entretien; les fluctuations des devises et des taux d'intérêt; les incidences des changements sur les conditions du marché et les taux d'actualisation sur la situation financière des investissements et des régimes de retraite; les restrictions commerciales ou autres modifications d'accords commerciaux internationaux; les changements climatiques; et les divers événements susceptibles de perturber les opérations, y compris les phénomènes météorologiques violents tels que les sécheresses, les inondations, les avalanches et les tremblements de terre, les attaques de cybersécurité, ainsi que les menaces pour la sécurité et la réponse des gouvernements à ces menaces, et les changements technologiques; et la pandémie créée par l'apparition de la nouvelle souche de coronavirus (et de la maladie connue sous le nom de COVID-19) et les effets qui en résultent sur les conditions économiques, l'environnement de la demande pour les besoins logistiques et les prix de l'énergie, les restrictions imposées par les autorités de santé publique ou les gouvernements, les réponses en matière de politique fiscale et monétaire des gouvernements et des institutions financières, et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. La liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Tous les facteurs pertinents sont décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CP auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. Il y a lieu de se reporter aux « Facteurs de risque » et à l'« Analyse de la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation - information prospective » des rapports annuels et intermédiaires du CP sur les formulaires 10-K et 10-Q.

L'information prospective contenue dans ce communiqué de presse est produite en date d'aujourd'hui. Le CP ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser d'une autre façon l'information prospective, ou les hypothèses et les risques pour l'avenir qui pourraient avoir un effet sur cette information, par suite de données nouvelles, d'événements futurs ou d'autres éléments, sauf s'il y est tenu par la loi.

