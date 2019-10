Le CP annonce le calendrier et les artistes de la 21e édition de son Train des Fêtes

« Les 13 000 membres de la famille du CP sont très fiers de faire voyager le Train des Fêtes dans les collectivités tous les ans, a dit Keith Creel, président et chef de la direction du CP. L'accès à des aliments nutritifs est essentiel et de plus en plus de gens ont recours aux banques alimentaires en Amérique du Nord. Le programme du Train des Fêtes du CP est notre stratégie pour contribuer à la lutte contre la faim en sensibilisant la population à ce problème, tout en offrant au public une façon amusante et chaleureuse de montrer son soutien. »

Changer les choses, un arrêt à la fois

Deux trains amorceront leur voyage festif à Montréal les 25 et 26 novembre respectivement, puis sillonneront le Canada et les États-Unis. Cette année, le Train des Fêtes peut encore compter sur une brochette de vedettes de la musique country, R&B et populaire.

Le groupe de musique folk acadien Vishtèn offrira une prestation à tous les arrêts au Québec, point de départ des deux trains.

Après le lancement du programme au Québec, Alan Doyle et les membres du Beautiful Band voyageront sur la voie principale du CP pour chanter dans des collectivités de l'État de New York et du sud de l'Ontario. Meghan Patrick, Tanika Charles et Kelly Prescott prendront la relève à Chicago et termineront la tournée du train au Canada avec le spectacle final à Gleichen (Alberta) le 18 décembre.

L'autre train, qui traverse le Canada, suivra les voies du CP vers l'ouest, en direction de Vancouver. Scott Helman et Madeline Merlo se produiront lors de concerts gratuits entre Montréal et Calgary. La chanteuse chérie du Train des Fêtes du CP, Terri Clark, montera à bord à Calgary, en compagnie d'un autre musicien talentueux dont le nom sera annoncé plus tard, et poursuivra le trajet jusque dans la région de Vancouver, où la campagne prendra fin le 17 décembre.

Le CP est fier de présenter son Train des Fêtes à de nouvelles collectivités chaque année. Ainsi, cette année, le train s'arrêtera pour la première fois à Menands (N.Y.), à Caledonia (Wisconsin) et à Ossian (Iowa). Le calendrier et l'itinéraire complets sont affichés sur la page www.cpr.ca/fr/community/holiday-train.

« Des équipes aux commandes des trains, aux employés de Signalisation et communication qui se rendent sur place, en passant par les membres de la police du CP et les employés locaux qui assurent la sécurité du public, le succès de ce programme est le fruit du travail de nombreux membres de la famille du CP, a ajouté M. Creel. Je tiens à les remercier puisque c'est grâce à eux que ce programme est devenu si spécial pour la Compagnie et pour les plus de 1 100 collectivités que traversent les trains.

« Le Train des Fêtes du CP rassemble des employés et des voisins généreux afin de garantir que les banques alimentaires locales sont en mesure d'aider les Canadiens qui se rendent dans ces établissements 1,1 million fois par mois. Grâce à eux, de nombreuses familles ont la possibilité de partager un repas au cours du temps des Fêtes, a dit Chris Hatch, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. Les banques alimentaires et les collectivités à l'échelle du Canada attendent avec impatience la visite du Train des Fêtes, puisqu'elle leur permet de plonger dans l'ambiance des Fêtes avec leurs voisins tout en faisant du bien. Nous sommes tellement reconnaissants pour l'appui continu du CP dans la réalisation de notre vision d'un Canada où personne ne souffre de la faim. »

On demande aux inconditionnels du Train des Fêtes de le suivre sur les médias sociaux, d'inviter leurs amis et leur famille aux événements en utilisant nos pages Facebook ainsi que de faire circuler le message au sujet de l'importance des dons aux banques alimentaires en utilisant le mot-clic #HealthyDonations. Les personnes qui appuient cette campagne peuvent également suivre le Train des Fêtes du CP sur Facebook, Twitter et Instagram (@CPHolidaytrain). Utilisez le mot-clic #CPHolidayTrain pour suivre la progression des trains partout en Amérique du Nord.

Le Canadien Pacifique

Le Canadien Pacifique est un réseau ferroviaire transcontinental au Canada et aux États-Unis qui compte des liaisons directes avec des ports importants sur les côtes ouest et est. Le CP fournit à ses clients en Amérique du Nord un service ferroviaire concurrentiel avec un accès aux principaux marchés du monde. Le CP croît avec ses clients, offrant un éventail de services de transport de marchandises, de solutions de logistique et une expertise en chaîne d'approvisionnement. Consultez le site cpr.ca pour voir quels sont les avantages ferroviaires du CP.

