LE COVOITURAGE EN ENTREPRISE, UNE SOLUTION PERFORMANTE AUX ENJEUX DE CONGESTION

MONTRÉAL, le 28 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Face aux défis de mobilité générés par la fermeture partielle du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, de nombreuses entreprises situées des deux côtés du fleuve travaillent actuellement avec l'entreprise québécoise Netlift afin d'offrir à leurs employés une solution de covoiturage efficace et novatrice.

L'approche de covoiturage en entreprise est performante car elle s'adresse à une clientèle précise selon des déplacements prévisibles. Le covoiturage domicile-travail est une solution de mobilité très puissante pour les employeurs, à condition de réunir certaines conditions de succès, notamment l'aménagement de places de stationnement réservées et gratuites à la disposition des covoitureurs, l'indemnité financière aux conducteurs et la possibilité d'emprunter un réseau cohérent de voies réservées au covoiturage. L'équipe de Netlift accompagne chaque client afin d'établir le bon modèle adapté à leur situation particulière.

« La situation actuelle préoccupe au plus haut point les entreprises de la région, tout comme leurs employés. Le télétravail n'est pas pour tout le monde. Ceux qui peuvent transférer vers le transport collectif ou le vélo y sont déjà. On est à la limite, nous voyons des situations de départs définitifs pour cause de congestion routière, déclare Marc-Antoine Ducas, président et fondateur de Netlift. Notre plateforme de covoiturage fait que chaque entreprise déploie son propre système de transport, à partir des véhicules des employés et des stationnements disponibles. Chaque entreprise définit ses règles et ses incitatifs. Ils sont en contrôle. »

« Les travaux du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine créent des conditions favorables pour ce modèle de covoiturage en entreprise, pour autant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec mette en place les éléments requis, explique Marc-Antoine Ducas. Notre expertise opérationnelle et technologique peut résoudre plusieurs enjeux de mobilité et de rétention de main d'œuvre en utilisant mieux le parc automobile existant. Nous travaillons actuellement jour et nuit à déployer cette solution de mobilité pour les entreprises qui seront impactées par la fermeture partielle du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. »

Fondée au Québec en 2012, Netlift offre une plateforme centralisée pour la gestion de la mobilité d'entreprise. Agissant comme opérateur et tiers de confiance, Netlift est actuellement au service de nombreuses entreprises, institutions scolaires et agences gouvernementales. L'entreprise observe une très forte croissance de ses commandes depuis le début de l'été 2022.

