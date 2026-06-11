Le coût du logement redéfinit les choix financiers des Québécois

Loisirs, voyages et épargne : 4 Québécois sur 10 ont dû faire des compromis financiers, mais l'aspiration à la propriété demeure bien présente

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Le logement s'impose aujourd'hui comme l'une des principales préoccupations financières des Québécois. Selon une nouvelle étude réalisée par Léger pour Multi-Prêts Hypothèques, 71 % des répondants considèrent les coûts liés au logement comme un fardeau financier important, tandis que près de 4 personnes sur 10 se disent inquiètes de leur capacité à les assumer.

Cette réalité se reflète dans les choix budgétaires de nombreux ménages. Au cours de la dernière année, 40 % des Québécois ont dû réduire certaines dépenses afin de faire face aux coûts liés au logement. Parmi eux, 67 % ont diminué leurs dépenses en loisirs, 55 % en voyages et près de la moitié ont réduit leur capacité d'épargne.

« Cette étude montre à quel point les enjeux liés au logement influencent désormais les décisions financières des ménages québécois », affirme Sylvain Mantha, directeur général de Multi-Prêts Hypothèques.

« Les résultats démontrent que les défis sont réels, particulièrement pour les premiers acheteurs, mais ils montrent aussi que les Québécois continuent de chercher des moyens de réaliser leurs projets immobiliers. Dans ce contexte, la stratégie hypothécaire ne consiste plus seulement à trouver un taux avantageux. Elle permet de mieux planifier sa mise de fonds, d'optimiser sa capacité d'emprunt, de tirer parti des programmes disponibles et d'adapter son projet à sa réalité financière. Plus que jamais, l'accès à la propriété repose sur une combinaison de préparation, d'information et de stratégie. »

Les premiers acheteurs au cœur des préoccupations

L'étude met également en lumière la perception largement répandue que l'accès à la propriété est devenu plus difficile pour les jeunes générations. En effet, 84 % des répondants estiment que les jeunes sont aujourd'hui désavantagés par rapport aux générations précédentes lorsqu'il est question d'accéder à la propriété, tandis que 81 % considèrent qu'ils doivent faire davantage de sacrifices pour y parvenir.

Cette réalité est particulièrement marquée chez les premiers acheteurs. Plus de 8 premiers acheteurs sur 10 (83 %) considèrent les coûts du logement comme un fardeau financier important et plus de la moitié (56 %) se disent inquiètes de leur capacité à les assumer. Le prix des propriétés (81 %), le manque de mise de fonds (78 %) et les taux d'intérêt (72 %) figurent parmi les principaux obstacles à l'achat d'une première propriété.

Les Québécois cherchent des solutions pour accéder à la propriété

Malgré ces défis, l'aspiration à la propriété demeure bien présente. Plus de la moitié des Québécois (53 %) considèrent qu'il est encore possible d'acheter une propriété dans le contexte actuel avec suffisamment d'efforts, signe que l'accession à la propriété continue d'occuper une place importante dans les projets de vie de nombreux ménages.

Les résultats démontrent également que les Québécois continuent de chercher des moyens de faciliter l'accession à la propriété. Les mesures visant à réduire les obstacles à l'achat d'une première propriété trouvent un écho favorable auprès de la population, particulièrement lorsqu'elles touchent la mise de fonds, les coûts d'acquisition ou l'accès au financement.

L'étude révèle également que l'aide familiale occupe une place croissante dans le parcours vers la propriété. Chez les premiers acheteurs, près du tiers affirment avoir reçu ou envisager recevoir un soutien financier de leur famille pour réaliser leur projet immobilier.

Ces résultats témoignent d'une volonté d'adaptation plutôt que de renoncement. Malgré un contexte économique plus exigeant, les Québécois continuent d'explorer différentes stratégies pour concrétiser leur projet de propriété.

« L'étude met en lumière une tension entre une aspiration toujours forte à devenir propriétaire et une perception largement répandue que les conditions économiques rendent cet objectif plus difficile à atteindre », souligne Sébastien Dallaire, vice-président exécutif, Est du Canada chez Léger.

« Les Québécois continuent de voir la propriété comme un objectif important, mais ils ont le sentiment que les sacrifices nécessaires pour y parvenir sont plus importants qu'auparavant. »

Les résultats montrent également que les Québécois sont ouverts aux solutions pouvant faciliter l'accès à la propriété. Sept Québécois sur dix (70 %) estiment que le remboursement de la taxe de bienvenue offrirait un soulagement financier concret, une proportion qui atteint 77 % chez les premiers acheteurs. Les mesures favorisant la mise de fonds, l'accès au financement et la réduction des coûts d'acquisition suscitent également un fort intérêt.

Une réalité différente pour les propriétaires établis

Les défis liés au logement ne se limitent toutefois pas aux futurs acheteurs. Parmi les propriétaires ayant une hypothèque, 79 % considèrent également les coûts liés au logement comme un fardeau financier important. Plus d'un propriétaire sur deux dont l'hypothèque devra être renouvelée au cours des prochaines années s'attend à une hausse de ses paiements hypothécaires, et 72 % affirment qu'une augmentation importante les obligerait à modifier certaines habitudes de vie ou à réduire leurs dépenses.

Les résultats montrent toutefois que les préoccupations liées au logement sont généralement plus prononcées chez les premiers acheteurs que chez les propriétaires déjà établis, ce qui suggère qu'une fois la propriété acquise, plusieurs sources d'incertitude tendent à s'atténuer.

Ces résultats démontrent que les enjeux liés au logement dépassent désormais la seule question de l'achat d'une propriété. Qu'il s'agisse d'épargne, de consommation ou de projets à long terme, les Québécois sont appelés à planifier davantage leurs décisions financières et immobilières.

Dans ce contexte, la stratégie hypothécaire prend une importance croissante. Plus que jamais, l'accès à la propriété ne repose pas uniquement sur la capacité d'emprunt. Il dépend également de la qualité de la planification, de la connaissance des programmes disponibles et de la stratégie mise en place pour atteindre ses objectifs financiers. L'étude met ainsi en lumière l'importance d'aider les consommateurs à comprendre leurs options afin de transformer les défis actuels en projets réalisables.

À propos de l'étude

L'étude Léger a été réalisée en ligne du 14 au 18 mai 2026 auprès de 1 001 Québécois âgés de 18 ans et plus. Les résultats ont été pondérés afin d'assurer leur représentativité de la population québécoise.

À propos de Multi-Prêts Hypothèques

Établi à Montréal, Multi-Prêts Hypothèques est un pionnier et un chef de file du courtage hypothécaire au Québec. Notre notoriété ainsi que les reconnaissances obtenues au fil des ans témoignent de notre engagement envers nos clients. Membre du Groupe M3, Multi-Prêts Hypothèques est le plus important cabinet de courtage hypothécaire au Québec, comptant une équipe de près de 800 courtiers hypothécaires. Ceux-ci offrent des solutions adaptées aux besoins des clients souhaitant obtenir un financement hypothécaire, et ce, dans toutes les régions du Québec.

SOURCE Multi-Prêts Hypothèques

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