Le contexte mondial actuel provoque des perturbations durables dans l'ensemble de la chaine d'approvisionnement et incite les entreprises à accélérer la transition numérique de leurs processus

Pour y répondre, Talsom, une entreprise québécoise de services professionnels se démarque et réalise un investissement stratégique dans Conseil 2.0, spécialisée en chaine d'approvisionnement, afin d'accompagner ses clients dans leur transformation

MONTRÉAL, le 11 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Dans une lettre ouverte publiée à l'occasion de l'assemblée générale de l'ONU à New York, l'Association internationale du transport aérien (IATA) dont les compagnies membres totalisent 82 % du trafic aérien mondial, l'International Chamber of Shipping (80 % des armateurs de la marine marchande), l'Union internationale des transports routiers (IRU) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), écrivaient que « les chaînes d'approvisionnement commencent à céder », conséquence de contraintes imposées à la logistique mondiale. Une préoccupation partagée et observée, par une grande majorité de chefs d'entreprises, pour qui les risques liés aux chaînes d'approvisionnement représentent aujourd'hui la 3ème menace en importance sur la croissance des entreprises.

La profitabilité des entreprises est aujourd'hui mise sous pression et incite à repenser l'entièreté de la chaîne d'approvisionnement, sous l'angle de la réduction, en favorisant plus largement les fournisseurs locaux et ainsi répondre en partie aux incertitudes liées aux guerres commerciales, aux enjeux de main d'œuvre et réglementaires, aux coûts de transport et à la résilience de l'infrastructure des pays plus éloignés. Pour devenir plus agiles et décentralisées, les entreprises doivent utiliser désormais les données prédictives plutôt qu'historiques et s'approcher de plus en plus d'une utilisation de l'intelligence artificielle afin de capitaliser sur de grands ensembles de données.

« Les huit plus grandes chaines d'approvisionnement mondiales, que sont l'alimentation, la construction, la mode, l'électronique, les produits de grande consommation, l'automobile, les services professionnels et les transports de marchandises, représentent plus de 50% des émissions de CO2. Les entreprises qui y œuvrent, doivent rapidement apporter des changements efficaces et durables dans leurs modèles d'affaires, et intégrer les technologies numériques qui peuvent leur permettre de mieux comprendre leurs vulnérabilités et pertes potentielles si rien n'est fait. C'est pourquoi, investir dans Conseil 2.0, une firme spécialisée dans l'optimisation des chaines d'approvisionnement est stratégique pour Talsom, afin d'accompagner de façon toujours plus pertinente nos clients. »

Olivier Laquinte, CEO, Talsom

« Cette union entre Conseil 2.0 et Talsom est un aboutissement naturel de deux firmes qui travaillaient déjà ensemble depuis un moment sur plusieurs clients communs. Une synergie qui valorise l'expertise de Conseil 2.0 autour de la chaine d'approvisionnement, incluant le positionnement des inventaires dans un réseau, les réseaux de distribution et les transports. Aider les entreprises à mieux définir leur stratégie numérique, prend aujourd'hui une tout autre dimension avec l'investissement de Talsom dans Conseil 2.0, offrant dès lors une expertise additionnelle en transformation numérique pour nos clients, et complétant notre offre en solutions technologiques. »

Daniel Vendette, Président fondateur, Conseil 2.0

Selon un sondage Léger réalisé pour Talsom, les entreprises peuvent encore aujourd'hui davantage capitaliser sur le numérique puisque 40% d'entre elles estiment ne pas maximiser leurs utilisations des technologies au niveau de leurs opérations et de leur production à 44%. L'alignement avec leur stratégie ou leur modèle d'affaire étant un frein pour 53% d'entre elles, voire le principal frein à 24%. Pourtant, pouvoir simuler les performances d'une chaine complète d'approvisionnement pour identifier clients et consommateurs susceptibles d'être affectés par des perturbations, leur permettrait de mieux aligner stratégies d'exécution des commandes et besoins réels des clients, tout en diminuant considérablement les émissions de GES.

À propos Talsom (www.talsom.com)

Talsom est une firme-conseil spécialisée dans l'accompagnement des entreprises au niveau de leur transformation numérique, dont le siège social est à Montréal et ayant un bureau à Paris. Experte des domaines manufacturier, transport, distribution, alimentaire et construction, elle s'est donnée pour mission de créer un impact positif à travers l'humain, l'innovation et la technologie. Elle est membre fondateur du Regroupement des Firmes de Services Professionnels Indépendantes (RFSPI) qui promeut et valorise les services professionnels au Québec, Talsom est aussi le tout premier cabinet de conseil en management à avoir été certifié BCorp.

À propos Conseil 2.0 (www.conseil2point0.com)

Conseil 2.0 une firme-conseil spécialisée dans l'amélioration de la chaine d'approvisionnement, dotée d'une approche holistique et créative au service de la mise en place des meilleures pratiques, de l'évaluation à la conception de stratégies jusqu'à leur mise en œuvre, et ce, pour des organisations hautement performantes à travers le Canada et à l'international.

SOURCE Talsom

Renseignements: Stéphane Ricoul, Directeur marketing et partenariats, [email protected], 514.297.7555