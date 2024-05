Le conte de fée de Sophie Stanké se poursuit au Québec

MONTRÉAL, le 31 mai 2024 /CNW/ - Après un lancement retentissant en France en février dernier, L'Amour d'une diva est diffusée à compter d'aujourd'hui sur toutes les plateformes numériques, dont Spotify. Le succès phénoménal de la chanson en Europe, notamment en Italie, en Belgique et en Allemagne, a en effet incité Stima Records à redonner vie à la chanson avec une troisième édition du vinyle.

Le conte de fée se poursuit donc pour celle qui a lancé la chanson ici dans les années '80. Je suis très heureuse de cette sortie chez nous au Québec. Après la reconnaissance obtenue en Europe, assister à la renaissance de mes chansons, c'est une superbe nouvelle, de commenter l'artiste.

C'est sous l'étiquette Les Disques Artic, dirigée par le grand producteur Raymond Duberger, que L'amour d'une diva entreprend sa troisième vie. Écrite par Geraldine Hunt et Pete Tessier, la chanson s'est rapidement hissée parmi les tubes de l'année, en 1983, avant d'être reprise en France dix ans plus tard par le producteur et chanteur Daniel Guichard. Après avoir découvert la chanson de la star du disco au Québec des années '80, Maxence Deon, cofondateur de la maison de disques Stima Records, a décidé d'assurer sa sortie européenne afin de la faire connaître à un nouveau public.

Après avoir parcouru l'Europe et conquis des milliers d'adeptes, L'amour d'une diva reprend la route au Québec avec son rythme disco et l'interprétation sensuelle de Sophie Stanké. La chanson est accompagnée d'une pièce inédite, J'adore, de Jean-Claude Bordes, auteur également pour la chanteuse Véronique Béliveau. La chanson va donc continuer à faire parler d'elle… On risque d'ailleurs d'entendre de plus en plus d'adeptes s'exclamer J'adore L'amour d'une diva !

