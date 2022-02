LE CONSERVATOIRE OUVRE SES PORTES AUX JEUNES MUSICIENS DE LA RÉGION - Concours scène ouverte et portes ouvertes

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières (CMTR) est fier de renouer avec la tradition et d'accueillir les jeunes musiciennes et musiciens de la Mauricie et du Centre-du-Québec le 19 février prochain. En avant-midi aura lieu le traditionnel concours Scène ouverte et, en après-midi, la population est conviée aux portes ouvertes du Conservatoire.

Concours scène ouverte

Tous les solistes et groupes des niveaux primaire et secondaire 1, 2 et 3 provenant de la Mauricie et du Centre-du-Québec sont invités à participer au Concours scène ouverte. Chaque participant aura l'occasion de présenter la pièce de son choix devant un jury composé de professeurs du CMTR.



« Le Conservatoire, par sa mission, se doit de garder la musique vivante dans les régions où il est implanté. À Trois-Rivières, c'est par ce genre d'événement rassembleur où tout le monde est invité, où tous les jeunes qui ont envie de jouer de la musique peuvent partager leur intérêt, que nous la réalisons », commente Eve Martin, directrice du CMTR

Le concours Scène ouverte se déroulera en présence le samedi 19 février à compter de 9 h. Afin d'être le plus inclusif possible, le CMTR offre également la possibilité d'y participer de façon virtuelle en envoyant un lien vidéo de la prestation. Pour s'inscrire, chaque participant doit compléter le formulaire d'inscription avant le dimanche 13 février.

Portes ouvertes

Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières souhaite également profiter de cet événement pour accueillir les familles dans ses locaux. De 13h à 16h, le Conservatoire offrira pour l'occasion la possibilité aux personnes intéressées d'assister à des cours d'instrument, de rencontrer les professeurs et d'obtenir différentes informations sur les programmes offerts par l'institution et le processus d'admission. C'est un rendez-vous ouvert à tous sans réservation.

Admissions

Le Conservatoire est présentement en période d'admission pour l'année scolaire 2022-2023. Offrant divers programmes s'échelonnant du préparatoire (élèves du primaire et du secondaire) jusqu'au deuxième cycle universitaire, l'institution se démarque par la grande personnalisation de ses enseignements et l'expérience musicale de ses professeurs. Le CMTR offre 16 spécialités instrumentales et de nombreuses opportunités comme des cours de maîtres et la possibilité d'intégrer un ensemble musical. Les jeunes musiciennes et musiciens de la région ont jusqu'au 1er mars afin d'envoyer leur demande d'admission.

À propos du Conservatoire de musique de Trois-Rivières

Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières est une institution publique de formation supérieure en musique fondée en 1964. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de la Mauricie et du Centre-du-Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir le formidable talent de ses élèves.

SOURCE Conservatoire de musique de Trois-Rivières

Renseignements: José Bastarache, Communications, Conservatoire de musique de Trois-Rivières, [email protected], 819 371-6748, poste 224