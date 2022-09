Le Conservatoire de musique de Val-d'Or dévoile sa programmation 2022-2023

VAL-D'OR, QC, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Val-d'Or (CMVD) est fier de présenter sa programmation 2022-2023 dans laquelle se côtoient la musique classique et les jeunes talents d'ici. Ce sont près de 40 événements qui sont présentés par le Conservatoire et ses précieux partenaires. Le détail complet des récitals, concerts et événements de la prochaine année est disponible dans le dépliant de la programmation 2022-2023. L'accès à ces événements est gratuit, créant une belle occasion de découvrir la musique classique.

Voici un aperçu de la programmation :

Les élèves seront mis à l'avant-scène grâce à différentes séries de concerts et récitals telles que Les élèves se rassemblent , Les mouvements classiques étudiants et les Concerts de la relève ;

, et les ; Les Midis-musique sont de retour en présence! Le CMVD propose aux spectateurs un trio soupe, breuvage et dessert pour seulement 12 $ ;

Il y aura une soirée toute spéciale pour souligner les 100 ans du fondateur du CMVD, M. Edgard Davignon ;

; Nos professeurs de grand talent présenteront trois concerts ;

Sans oublier l'événement-bénéfice annuel Thème et variations sur Vins et fromages.

Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site Web où vous trouverez notre programmation 2022-2023 ainsi que tous les ajouts, annulations ou changements à celle-ci. À noter, bien que l'accès à la plupart des concerts soit gratuit, une réservation est souvent requise.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE VAL-D'OR

Le Conservatoire de musique de Val-d'Or est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1964. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique abitibien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

