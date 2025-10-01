LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE TROIS-RIVIÈRES DÉVOILE SA PROGRAMMATION 2025-2026

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - En cette Journée internationale de la musique, le Conservatoire de musique de Trois-Rivières (CMTR) est fier et heureux de dévoiler sa programmation pour l'année 2025-2026, proposant à la communauté de la Mauricie-Centre-du-Québec une programmation variée présentant plus de 30 événements où musique classique et jeunesse vont de pair.

L'Orchestre symphonique du CMTR sous la direction de Sébastien Lépine Photo par Carl Salvail (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Trois-Rivières)

« Nos événements publics sont des moments importants dans la formation de nos jeunes musiciens et musiciennes. La rencontre avec le public donne un sens à leur travail. En assistant à nos concerts, vous contribuez au développement de nos jeunes talents tout en passant un très bon moment », commente Eve Martin, directrice du Conservatoire de musique de Trois-Rivières.

Aperçu de la programmation

Trois concerts aux programmes variés et inspirants pour l'Orchestre symphonique du CMTR, dont un en collaboration avec les danseurs de l'École de danse du Collège Marie-de-l'Incarnation.

Onze M ercredis au Conservatoire et plusieurs récitals de classe.

et plusieurs récitals de classe. Deux journées portes ouvertes.

En plus de quelques événements spéciaux comme le Concours scène ouverte, le CMTR présente des concerts en collaboration avec plusieurs précieux partenaires de la région, notamment l' Orchestre symphonique de Trois-Rivières , le Festival international de la Poésie de Trois-Rivières , le Musée POP et l' École de danse du Collège Marie-de-l'Incarnation.

Le détail complet des concerts et événements est disponible sur le site web du Conservatoire .

À propos du Conservatoire de musique de Trois-Rivières

Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1964. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de la Mauricie et du Centre-du-Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir le formidable talent de ses élèves.

SOURCE Conservatoire de musique de Trois-Rivières

Informations: José Bastarache, Communications, Conservatoire de musique de Trois-Rivières, [email protected], 819 371-6748, poste 224