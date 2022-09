LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE TROIS-RIVIÈRES DÉVOILE SA PROGRAMMATION 2022-2023

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières (CMTR) est fier d'offrir à la communauté de la Mauricie-Centre-du-Québec une programmation très variée de plus de 30 événements où musique classique et jeunesse vont de pair. La majorité de ces activités musicales sont gratuites et attirent annuellement plus de 2000 spectateurs qui, par leur présence, contribuent au développement des talents d'ici.

Le détail complet des concerts et événements de la prochaine année est disponible dans le dépliant de la programmation 2022-2023.

Aperçu de la programmation

Dès cet automne :

Les grands classiques par L'Orchestre du CMTR ;

par L'Orchestre du CMTR ; Plusieurs concerts d'ensembles ;

Les rendez-vous musicaux avec les mercredis du Conservatoire et les récitals de classe ;

et les récitals de classe ; Le retour de la série On s'amuse dont une activité d'Halloween… surprenante;

En plus des événements spéciaux, dont le célèbre Musicoquiz et le Concours scène ouverte, le CMTR présente des concerts en collaboration avec plusieurs précieux partenaires de la région, notamment le

Festival international de la Poésie de Trois-Rivières, l'OSTR et le Musée POP.

