Le conseiller municipal Jacques Lemire nommé chef de l'opposition officielle de la Ville de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À l'issue des élections municipales du 7 novembre dernier, le conseiller municipal de renom, Monsieur Jacques Lemire, s'est vu nommé chef de l'opposition officielle de la Ville de Longueuil à l'occasion du premier conseil de ville sous la nouvelle administration de Madame Catherine Fournier.

Conseiller municipal dans le secteur de Laflèche de l'arrondissement de Saint-Hubert depuis 25 ans, Monsieur Lemire, qui œuvre désormais sous la bannière de Longueuil Ensemble, accepte ce nouveau défi qui s'offre à lui avec enthousiasme et bonne volonté.

« Je tiens d'abord à témoigner ma reconnaissance envers les citoyens et citoyennes de Laflèche qui m'ont conféré leur confiance et leur soutien pour un 7ième mandat consécutif. Je m'engage à continuer de les servir au meilleur de mes capacités », soutien Monsieur Lemire. « C'est une nouvelle ère qui débute! La population a opté pour le changement. Elle nous a aussi envoyé le message qu'elle souhaite que l'opposition travaille de manière différente. À quoi ressemblera Longueuil à la fin de ce mandat ? Bien des réponses dépendront de nos décisions. Je serai vigilant pour assurer que nous fassions des pas devant, à chaque jour. Je nous souhaite un beau 4 ans à tout le monde, dans l'harmonie et la coopération. »

Acteur important de la scène politique de l'arrondissement de Saint-Hubert depuis 1996 et reconnu pour être proche de ses pairs, Monsieur Lemire compte bien assurer une opposition constructive dans une atmosphère de collaboration pour aborder les enjeux qui touchent directement les citoyens et citoyennes dans leur quotidien.

