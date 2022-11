Le Conseil stratégique des DPI publie une norme nationale pour les finances axées sur les clients

OTTAWA, ON, le 21 nov. 2022 /CNW/ - Le Conseil stratégique des DPI a le plaisir d'annoncer la publication d'une nouvelle norme nationale du Canada pour les finances axées sur les clients. La norme CAN/CIOSC 110-1 : 2022 précise les exigences minimales pour la planification, la conception, l'élaboration, la mise en œuvre, le maintien et l'amélioration de l'expérience client en ce qui a trait à l'accès aux banques, aux transactions et aux autres données financières des institutions bancaires et non bancaires.

Cette norme s'applique aux organisations liées aux produits et services financiers. Elle est destinée à être utilisée par toutes les organisations, peu importe leur type ou leur taille ou les produits ou services financiers qu'elles proposent, y compris par les fournisseurs tiers qui conçoivent des produits ou des services pour faciliter l'accès aux banques, aux transactions et aux autres données financières des institutions bancaires et non bancaires.

« Ce document est le résultat d'une étroite collaboration entre des experts des secteurs bancaires et financiers du Canada et d'ailleurs. Il permettra d'élaborer des normes qui, si suivies comme prévu, protégeront les Canadiens utilisant des produits et des services financiers sans nuire à l'innovation sur le marché. En attendant la mise en œuvre d'un cadre juridique et réglementaire officiel pour les systèmes bancaires ouverts au Canada, j'espère que cela pourra aider les entreprises qui souhaitent adopter les meilleures pratiques en matière de finances axées sur les consommateurs et informer le public sur ce à quoi il peut s'attendre des prestataires de services financiers. »

Cindy Zhang , avocate spécialisée en droit réglementaire des services financiers pour BLG et conseillère pour le conseil d'Open Finance Network Canada (OFNC, anciennement OBIC)

« Le Conseil stratégique des DPI est fier d'annoncer la publication de sa norme centrale stratégique pour le Canada. Nous avons été en mesure de réunir les principales parties prenantes, y compris des intervenants de petites et de grandes banques, de caisses populaires et du domaine de la technologie financière, des décideurs politiques, des experts internationaux et des consommateurs. La norme vise à convertir toutes ces perspectives en un ensemble de directives simples et éprouvées qui pourraient aider les organisations canadiennes à se lancer dans le domaine des systèmes bancaires ouverts en se concentrant d'abord et avant tout sur les besoins des clients. »

Darryl Kingston , directeur principal des normes, Conseil stratégique des DPI

Cette norme est accessible au public sur le site Web du Conseil stratégique des DPI.

À propos du Conseil stratégique des DPI

Le Conseil stratégique des DPI a pour rôle de fournir une tribune nationale qui regroupe les dirigeants principaux de l'information et les chefs de file en technologie les plus avant-gardistes du Canada dans le but de les mobiliser collectivement autour des priorités numériques communes. À travers les principaux secteurs de l'économie canadienne, soit les secteurs public, privé et sans but lucratif, le Conseil met à profit l'expertise et l'action collectives des DPI canadiens pour faire du Canada une nation axée sur le numérique. Le Conseil stratégique des DPI est accrédité par le Conseil canadien des normes et il élabore des normes nationales qui sous-tendent l'économie axée sur les données.

