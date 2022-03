Publié par le Conseil stratégique des DPI, CAN/CIOSC 104 est la norme nationale du Canada pour les contrôles de cybersécurité de base des petites et moyennes organisations.

VANCOUVER, Colombie-Britannique et OTTAWA, ON, le 29 mars 2022 /CNW/ - Le Conseil stratégique des DPI et CyberCatch, membre du Conseil stratégique des DPI, ont annoncé aujourd'hui conjointement le lancement du gestionnaire de conformité CAN/CIOSC 104, un logiciel de cybersécurité complet et rentable en tant que service (SaaS) solution pour les petites et moyennes organisations (PMO).

CAN/CIOSC 104 est la norme nationale du Canada pour les contrôles de cybersécurité de base des petites et moyennes organisations (PMO). La Norme a été publiée par le Conseil stratégique des DPI avec l'appui du Conseil canadien des normes (CCN) pour aider les petites et moyennes organisations (PMO) au Canada à améliorer leur cyber posture. Le Conseil stratégique des DPI est accrédité par le CCN et élabore des normes nationales pour l'économie numérique afin d'aider à propulser le Canada en tant que première nation numérique.

« Le gouvernement du Canada reconnaît que la cybersécurité joue un rôle essentiel dans l'établissement de la confiance des consommateurs et le maintien de la compétitivité des entreprises canadiennes », a déclaré l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. « Compte tenu de l'augmentation des cyberattaques, cette nouvelle solution soutiendra le programme CyberSécuritaire Canada d'ISDE et notre engagement à aider les petites entreprises partout au Canada à sécuriser leurs systèmes et leurs données pour réussir dans l'économie numérique d'aujourd'hui », a poursuivi le ministre Champagne.

« Les PMO ont des ressources limitées et ne savent généralement pas quels contrôles de cybersécurité mettre en œuvre ou comment les mettre en œuvre pour être à l'abri des cybermenaces », a déclaré Keith Jansa, Directeur Exécutif, Conseil stratégique des DPI. « Nous sommes heureux d'avoir publié CAN/CIOSC 104 en collaboration avec le Conseil canadien des normes et Innovation, Sciences et Développement économique. La norme nationale est spécialement adaptée aux PMO et prescrit jusqu'à 55 contrôles de cybersécurité pour atténuer les risques cybernétiques tout en fonctionnant avec succès dans le monde numérique », a poursuivi M. Jansa.

Le gestionnaire de conformité CAN/CIOSC 104 est une solution SaaS de cybersécurité de pointe, optimisée par CyberCatch, qui permet aux PMO du Canada de se conformer rapidement et facilement à la norme CAN/CIOSC 104 et de se protéger des cybermenaces. La solution comprend un ensemble d'outils pour mettre en œuvre les contrôles de cybersécurité nécessaires, avec l'aide d'une équipe d'experts en cybersécurité à la pointe de l'industrie. Elle fournit également une formation à tous les employés et teste automatiquement et en permanence les contrôles pour s'assurer qu'il n'y a pas de failles de sécurité que les attaquants pourraient exploiter pour s'introduire et voler des données ou infecter des ransomwares.

« La solution de plateforme infonuagique permet aux PMO de se conformer facilement et à peu de frais à la norme CAN/CIOSC 104 et de maintenir la conformité et la sécurité. De plus, une équipe d'experts en cybersécurité de premier plan guide les PMO vers le succès », a déclaré Sai Huda, fondateur, président et chef de la direction de CyberCatch. « Les PMO au Canada sont certainement vulnérables. Par exemple, le rapport sur les vulnérabilités des petites et moyennes entreprises (SMBVR) a révélé que 84 % des PMO au Canada sont vulnérables à « l'usurpation d'identité » et peuvent facilement être attaqués numériquement. Notre mission est de protéger les PMO contre les cybermenaces afin qu'ils puissent être en sécurité, prospérer sur le plan numérique et faire croître l'économie », a poursuivi M. Huda.

« Nous sommes en activité depuis 1912. Nous sommes maintenant dans un monde numérique et les cybermenaces sont réelles. Le gestionnaire de conformité CAN/CIOSC 104 est indispensable pour que nous puissions être à l'abri des cybermenaces et continuer à réussir. Je recommande vivement cette solution », a déclaré John Lake, propriétaire de Porcupine Advance Printers.

« Le gestionnaire de conformité CAN/CIOSC 104 est une solution de cybersécurité complète et très efficace. Je la recommande vivement à toute entreprise qui souhaite se protéger des cybermenaces », a déclaré Arjun Grewal, PDG de Ventus Respiratory.

À propos du Conseil stratégique des DPI

Le Conseil stratégique des DPI est le forum national du Canada qui réunit les chefs de l'information et les dirigeants de la technologie les plus avant-gardistes du pays afin de se mobiliser collectivement sur des priorités numériques communes. Couvrant les principaux secteurs de l'économie canadienne - public, privé et sans but lucratif - le Conseil met à profit l'expertise et l'action collectives des DPI du Canada pour faire du pays une nation d'abord numérique. Le Conseil stratégique des DPI est accrédité par le Conseil canadien des normes et élabore des normes qui soutiennent l'économie axée sur les données.

À propos de CyberCatch

CyberCatch est une entreprise unique de logiciels de cybersécurité en tant que service (SaaS) qui protège les petites et moyennes entreprises (PME) contre les cyberattaques en se concentrant sur la cause fondamentale pour laquelle les PME sont victimes : les failles de sécurité. Elle Propose une plateforme SaaS innovante basée sur le cloud associé à une expertise approfondie en la matière afin d'aider les PME à mettre en œuvre le type et le nombre adéquats de contrôles de cybersécurité. La plate-forme effectue ensuite des tests automatisés des contrôles à partir de trois dimensions : extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale. Elle génère le score de cyber violation pour mesurer en permanence le risque cybernétique, et Elle détecte les failles de sécurité et guide les PME pour qu'elles les corrigent rapidement, afin que les attaquants ne puissent pas exploiter les contrôles manquants ou défaillants pour s'introduire et voler des données ou infecter des ransomwares. La proposition de valeur continue de CyberCatch : Tester. Corriger. Sécuriser. Pour plus d'informations, visitez le site web.

