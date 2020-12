LE CONSEIL RÉPOND AUX ENCOURAGEMENTS DU PAPE FRANÇOIS À INTÉGRER DES PRINCIPES DE MORALITÉ AUX PRATIQUES COMMERCIALES ET DE PLACEMENT

LES ENTREPRISES S'ENGAGENT À ADOPTER DES MESURES CONCRÈTES POUR CRÉER UN SYSTÈME ÉCONOMIQUE PLUS JUSTE ET FIABLE, FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

NEW YORK, 8 décembre 2020 /CNW/ - Le Council for Inclusive Capitalism with the Vatican (« le Conseil ») a été lancé aujourd'hui, formant un nouveau partenariat historique entre le Conseil pour un capitalisme inclusif, qui réunit certains des plus grands investisseurs et chefs d'entreprise du monde, et le Vatican. Cette alliance représente l'urgence d'unir les impératifs moraux et commerciaux pour réformer le capitalisme en une force puissante pour le bien de l'humanité. Sous la direction morale de Sa Sainteté le pape François et de Son Éminence le cardinal Peter Turkson, qui dirige le Dicastère pour le service du développement humain intégral au Vatican et qui s'inspire de l'impératif moral de toutes les religions, le Conseil invite les entreprises de toutes tailles à exploiter le potentiel du secteur privé pour construire une base économique plus juste et plus inclusive pour le monde, favorisant le développement durable.

Le Conseil est dirigé par un noyau de chefs de grands groupes mondiaux, appelés les « gardiens » (Guardians for Inclusive Capitalism) qui rencontrent chaque année le pape François et le cardinal Turkson. Ces dirigeants représentent plus de 10,5 billions de dollars d'actifs sous gestion, des entreprises ayant une capitalisation boursière de plus de 2,1 billions de dollars et 200 millions d'employés dans plus de 163 pays. L'organisation met au défi les chefs d'entreprise et les investisseurs de toutes tailles de souscrire aux principes directeurs du Conseil et de s'engager publiquement à les mettre en œuvre. Ces actions collectives visent à provoquer un changement systémique en faisant du capitalisme une force plus importante pour l'inclusion et la durabilité. Cliquez ici pour regarder une vidéo des gardiens qui discutent de la mission du Conseil.

S'adressant aux gardiens, le pape François a déclaré : « Il est urgent de mettre en place un système économique juste, fiable et capable de répondre aux défis les plus radicaux auxquels l'humanité et la planète sont confrontées. Vous avez relevé le défi en cherchant des moyens de faire du capitalisme un instrument plus inclusif pour le bien-être humain intégral. »

Les gardiens se sont déjà engagés à entreprendre des centaines d'actions mesurables, et les membres du Conseil prendront des engagements constants pour continuer à promouvoir le capitalisme inclusif. Ils seront responsables de leurs engagements publics et inviteront les entreprises du monde entier à se joindre à eux. Consultez ici la liste de toutes les mesures prises.

« Le capitalisme a créé une énorme prospérité à l'échelle mondiale, mais il a aussi laissé trop de gens pour compte, a entraîné la dégradation de notre planète et n'inspire pas largement confiance dans la société », a déclaré Lynn Forester de Rothschild, fondatrice du Conseil et associée directrice d'Inclusive Capital Partners. « Ce Conseil suivra l'avertissement du pape François d'écouter "le cri de la terre et le cri des pauvres" et de répondre à la demande de la société d'un modèle de croissance plus équitable et plus axé sur le développement durable. »

Lisez ici ce que les gardiens du Conseil pour un capitalisme inclusif associé au Vatican ont à dire. Voici la liste complète des gardiens :

Ajay Banga, président et chef de la direction, Mastercard

Oliver Bäte, président du conseil d'administration, Allianz SE

Marc Benioff, président-directeur général et fondateur, Salesforce

Edward Breen, président-directeur du conseil d'administration, DuPont

Sharan Burrow, secrétaire générale, Confédération syndicale internationale

Mark Carney, conseiller financier du premier ministre pour la COP-26 et Envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique

Carmine Di Sibio, président et chef de la direction mondial, EY

Brunello Cucinelli, président-directeur du conseil d'administration et directeur de la création, Brunello Cucinelli S.p.A.

Roger Ferguson, président et chef de la direction, TIAA

Lady Lynn Forester de Rothschild, fondatrice et associée directrice, Inclusive Capital Partners

Kenneth Frazier, président du conseil d'administration et chef de la direction, Merck & Co., Inc.

Fabrizio Freda, président-directeur général, The Estée Lauder Companies

Marcie Frost, présidente-directrice générale, CalPERS

Alex Gorsky, président du conseil d'administration et chef de la direction, Johnson & Johnson

Angel Gurría, secrétaire général, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Alfred Kelly, président et chef de la direction, Visa Inc.

William Lauder, président exécutif, The Estée Lauder Companies

Bernard Looney, président-directeur général, BP

Fiona Ma, trésorière, État de la Californie

Hiro Mizuno, membre du conseil d'administration, Principes pour l'Investissement Responsable

Brian Moynihan, président du conseil d'administration et chef de la direction, Bank of America

Deanna Mulligan, présidente-directrice générale, Guardian Life Insurance Company of America

Ronald P. O'Hanley, président-directeur général, State Street Corporation

Rajiv Shah, président, Fondation Rockefeller

Tidjane Thiam, membre du conseil d'administration, Kering

Darren Walker, président, Fondation Ford

Mark Weinberger, ancien président et chef de la direction d'EY et membre du conseil d'administration de J&J, de MetLife et de Saudi Aramco

À propos du Council for Inclusive Capitalism with the Vatican

Le partenariat du Conseil pour un capitalisme inclusif et du Vatican crée un organisme mondial à but non lucratif, sous l'égide du Vatican et la direction morale du pape François. Notre mission consiste à exploiter le potentiel du secteur privé pour créer une forme de capitalisme plus inclusive, favorisant davantage le développement durable et plus digne de confiance. Le Conseil est dirigé par un noyau de PDG de grands groupes mondiaux et de responsables publics, appelés les « gardiens » (Guardians for Inclusive Capitalism) qui se réunissent chaque année avec le Vatican pour faire avancer la mission du Conseil. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.inclusivecapitalism.com.

