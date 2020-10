Dernières données de Statistique Canada soulignent l'ampleur de la crise à laquelle est confronté le secteur / Besoin urgent d'un plan concret

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil national des lignes aériennes du Canada, qui représente les plus grands transporteurs canadiens (Air Canada, Air Transat, Jazz Aviation LP et WestJet), a salué la déclaration faite aujourd'hui par les dirigeants syndicaux d'Unifor, de l'Association des pilotes d'Air Canada (APAC) et de l'Association des pilotes de ligne (ALPA Canada), demandant au gouvernement fédéral d'agir immédiatement pour apporter un soutien sectoriel au secteur de l'aviation.

"La pandémie a eu un impact dévastateur sur notre industrie, nos employés et les communautés que nous servons. Des dizaines de milliers d'employés ont été touchés, la capacité de vol sur le marché a été réduite d'environ 85 % et des milliards de dollars d'avions sont stationnés. Des pays du monde entier ont mis en place des mesures de soutien à leur secteur de l'aviation, précisément en raison du rôle essentiel que l'aviation doit jouer dans la reprise économique. Nous soutenons l'appel lancé aujourd'hui par les principaux syndicats de l'aviation du Canada, qui demandent au gouvernement fédéral de prendre rapidement des mesures de soutien pour protéger les emplois et les investissements canadiens", a déclaré Mike McNaney, président et directeur général du CNLA.

Les données gouvernementales publiées cette semaine par Statistique Canada soulignent le défi véritablement sans précédent auquel est confrontée la communauté de l'aviation. Le nombre de passagers au Canada a diminué de 90 à 97 % depuis le début de la pandémie. Pour mettre cela en perspective, au cours des mois qui ont suivi le 11 septembre 2001 et l'épidémie de SRAS en 2003, le nombre de passagers a chuté de 26 % au maximum, puis a commencé à se rétablir lentement.

"L'analyse de Statistique Canada démontre que la crise à laquelle notre secteur est confronté est sans précédent, et il n'y a pas de ligne de mire sur la date à laquelle le secteur pourra sortir de la phase zéro, car toutes les restrictions aux frontières et aux voyages mises en œuvre en mars sont encore en vigueur. Cela souligne l'urgence pour le gouvernement fédéral d'apporter un soutien sectoriel, et que la certification et l'adoption de régimes de tests rapides précis sont essentielles à la reprise de l'aviation et aux dizaines de milliers d'emplois qui dépendent des voyages et du tourisme".

