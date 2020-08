OTTAWA, ON, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLA), lequel représente les principaux transporteurs aériens du Canada (Air Canada, Air Transat, Jazz Aviation LP et WestJet), a écrit aujourd'hui à la ministre des Finances, Chrystia Freeland, pour la féliciter de sa nomination et demander de toute urgence l'élaboration d'un plan de soutien sectoriel à l'aviation. La lettre est accessible au www.airlinecouncil.ca sous Ressources.

« Nos membres ont hâte de travailler avec la ministre Freeland dans le cadre de ses nouvelles responsabilités. Bien que nous ayons préféré que notre première lettre à madame Freeland n'aborde pas immédiatement les politiques nécessaires, l'impact dévastateur de la pandémie sur notre industrie et le fait qu'il n'existe aucune idée précise du moment où le gouvernement permettra à l'aviation d'aller de l'avant nous obligent à examiner de toute urgence la mise en place d'un soutien sectoriel aux lignes aériennes », déclare Mike McNaney, président-directeur général du CNLA.

Au cours des derniers mois, les membres du CNLA ont travaillé avec diligence avec les autorités fédérales et internationales de l'aviation en vue d'élaborer et de mettre en œuvre des pratiques exemplaires mondiales permettant de relancer l'aviation commerciale de façon sécuritaire et responsable. Tenant compte des cadres scientifiques basés sur les risques créés par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), ainsi que sur la publication par le gouvernement fédéral du Plan de vol, les principaux transporteurs canadiens continuent d'investir des millions de dollars dans de nouvelles procédures et pratiques opérationnelles visant à protéger la santé des passagers et des employés. D'autres autorités à l'échelle mondiale ont amorcé la reprise de leur secteur aéronautique en toute sécurité à l'échelle nationale et, de manière ciblée, à l'échelle internationale, en s'appuyant sur les travaux de l'OACI et sur leurs plans nationaux respectifs.

Le Canada a toutefois choisi de demeurer au point mort et n'a pas entrepris d'adopter une reprise internationale ciblée avec l'Union européenne, par exemple. Il n'a par ailleurs pas opté pour une approche cohérente en ce qui concerne les mesures de quarantaine et de voyage pour les vols intérieurs.

« Les principaux transporteurs aériens du Canada influencent tous les secteurs de l'économie, toutes les régions du pays et toutes les collectivités - qu'elles soient grandes ou petites. Si l'aviation doit demeurer au point mort pendant une période indéterminée en raison de politiques gouvernementales, nous devons commencer à travailler dès maintenant sur des mesures visant à soutenir l'industrie. Bien que le gouvernement fédéral ait mis en place des programmes de soutien non sectoriel pour toutes les industries, ces programmes n'ont pas été conçus dans le contexte d'une industrie particulière qui demeure figée, sans aucune indication quant au moment d'une reprise méthodique », conclut M. McNaney.

La lettre du CNLA comporte une série de principes qu'il estime nécessaire de suivre dans l'élaboration d'un programme de soutien sectoriel, notamment celui de s'assurer que l'aide fournie ne fausse pas le paysage concurrentiel du secteur et soit évaluée par rapport aux programmes actuels de l'Union européenne et des États-Unis.

Le Conseil national des lignes aériennes du Canada représente les plus grands transporteurs aériens nationaux et internationaux de passagers : Air Canada, Air Transat, Jazz Aviation LP et WestJet. Il favorise les voyages aériens sécuritaires, durables et concurrentiels en plaidant en faveur de l'élaboration de politiques, de règlements et de lois qui contribuent à un système de transport de classe mondiale. Collectivement, ses compagnies aériennes membres transportent plus de 80 millions de passagers chaque année, emploient directement plus de 60 000 personnes et constituent un élément essentiel de l'ensemble des secteurs du transport aérien et du tourisme au Canada, lesquels contribuent à plus de 630 000 emplois.

