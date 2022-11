OTTAWA, ON and WASHINGTON, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Afin de continuer à améliorer la qualité de l'eau dans le bassin de la rivière Rouge, notamment en aval du lac Winnipeg, sur la recommandation de la Commission mixte internationale (CMI), les gouvernements du Canada et des États-Unis viennent d'approuver quatre nouveaux objectifs en matière de qualité de l'eau qui feront l'objet d'un suivi par le Conseil international du bassin versant de la rivière Rouge (CIBVRR). Ces autres objectifs non réglementaires concernent deux nutriments déterminants que sont le phosphore et l'azote.

Coucher de soleil près du canal de dérivation de la rivière Rouge (Manitoba). (Groupe CNW/Commission mixte internationale)

Une teneur excessive en phosphore et en azote augmente la fréquence et la gravité des proliférations d'algues, qui constituent l'un des plus grands problèmes auxquels fait face le bassin versant de la rivière Rouge et le lac Winnipeg sur le plan de la qualité de l'eau.

La rivière Rouge coule vers le nord depuis sa source au Minnesota et au Dakota du Sud, elle traverse la frontière canado-américaine et se déverse dans le lac Winnipeg, au Manitoba.

L'établissement d'objectifs et de cibles pour les niveaux et les charges de phosphore et d'azote dans la rivière Rouge, ainsi que d'autres objectifs en matière de qualité de l'eau, permet au CIBVRR de suivre les variations de tendance de la qualité de l'eau au fil du temps. Il s'agit de renseignements essentiels pour améliorer la qualité de l'eau et réduire la prolifération d'algues nuisibles dans le bassin.

À la suite de travaux effectués par des organismes fédéraux, étatiques et provinciaux, d'un ambitieux projet de collaboration mené par l'entremise du CIBVRR et d'un certain nombre d'études financées par la CMI ayant conclu qu'une grande partie de ces éléments nutritifs pénétrant dans le lac Winnipeg proviennent de la rivière Rouge, en mai 2020, la CMI a recommandé aux gouvernements d'approuver ces objectifs et cibles supplémentaires en ce qui a trait aux nutriments.

Les personnes intéressées par les travaux du ClBVRR peuvent consulter le site Web du Conseil pour obtenir de plus amples renseignements : https://ijc.org/fr/rrb

Citations

« Je tiens à remercier les deux gouvernements nationaux d'avoir approuvé les objectifs recommandés par la CMI pour le bassin de la rivière Rouge. La surveillance des taux de phosphore et d'azote est essentielle si l'on veut limiter l'excès de nutriments dans le bassin. »

Pierre Béland, commissaire et co-président pour le Canada

« Il s'agit d'une excellente nouvelle, puisque le Conseil international du bassin versant de la rivière Rouge pourra ainsi collaborer avec tous ses partenaires à l'amélioration de la qualité de l'eau dans le bassin de la rivière Rouge. Je me réjouis de cette décision et remercie le Conseil de son engagement continu à l'égard de la santé de l'écosystème du bassin. »

Rob Sisson, commissaire et président par intérim pour les États-Unis

Faits en bref

Le bassin de la rivière Rouge s'étend sur une grande partie du Dakota du Nord, du nord-ouest du Minnesota , du sud du Manitoba et sur une partie moindre du nord-est du Dakota du Sud. Il couvre 116 500 kilomètres carrés, soit 45 000 milles carrés, à l'exclusion du bassin de la rivière Assiniboine, qui rejoint la rivière Rouge à Winnipeg .

, du sud du et sur une partie moindre du nord-est du Dakota du Sud. Il couvre 116 500 kilomètres carrés, soit 45 000 milles carrés, à l'exclusion du bassin de la rivière Assiniboine, qui rejoint la rivière Rouge à . Les concentrations, soit les niveaux de phosphore et d'azote totaux dans l'eau, devraient être limitées à 0,15 milligramme par litre (0,15 partie par million) et à 1,15 mg/l (1,15 ppm), respectivement. Les cibles de charge (c.-à-d. la quantité de nutriments présents dans la rivière à hauteur de la frontière internationale) sont de 1 400 tonnes par année pour le phosphore et de 9 525 tonnes par année pour l'azote.

En plus des concentrations de phosphore et d'azote, cinq autres objectifs de qualité de l'eau avaient été antérieurement établis pour la rivière Rouge; ils sont surveillés par le CIBRR. Il s'agit des éléments suivantes : matières dissoutes totales (MDT), oxygène dissous (OD), chlorure (Cl), sulfate (SO 4 ) et E. coli.

) et E. coli. Les responsabilités du CIBVRR sont décrites dans la directive au Conseil international du bassin versant de la rivière Rouge [en anglais seulement].

La CMI est un organisme indépendant créé en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909 pour aider les gouvernements du Canada et des États-Unis à prévenir et à résoudre les différends relatifs à l'utilisation des eaux que se partagent les deux pays. En août 2021, il a officiellement désigné le CIBVRR comme conseil international du bassin hydrographique.

Liens connexes

SOURCE Commission mixte internationale

Renseignements: Geneviève Asselin, Section canadienne, (418) 564-0323, [email protected]; Kevin Bunch, Section américaine, (202) 632-2014, [email protected]