Créé en 2018, le Conseil SAM assure un leadership régional en matière d'alimentation, notamment en soutenant la réalisation de projets structurants et novateurs, tout en favorisant la concertation, le maillage et le transfert de connaissances.

L'organisme s'est rapidement mis à la tâche en orchestrant une ambitieuse planification stratégique, en collaboration avec les acteurs du milieu montréalais de l'alimentation et de la nutrition. À l'issue de cet exercice, ces derniers ont été invités à soumettre des projets structurants s'inscrivant dans l'une ou l'autre des cinq orientations du plan intégré : améliorer l'accès au marché montréalais pour les produits locaux, diminuer l'empreinte écologique du système alimentaire, réduire l'insécurité alimentaire des personnes vulnérables, améliorer la qualité nutritionnelle des aliments et œuvrer pour la consolidation des projets structurants et la collaboration intersectorielle au sein du système alimentaire montréalais. À ce jour, le Conseil SAM coordonne et appuie fièrement près de 200 partenaires actifs en alimentation.

Le plan d'action intégré 2020-2022 du Conseil SAM a été enrichi des expertises venant des différents paliers gouvernementaux, des réseaux de la santé et services sociaux, du milieu communautaire, du secteur des affaires, de l'économie sociale et des institutions philanthropiques. Il est le fruit d'un impressionnant effort de mobilisation et de concertation des forces vives du milieu de l'alimentation. On y retrouve autant des organisations de premier plan comme la Ville de Montréal, Équiterre et Moisson Montréal que des intervenants dynamiques et actifs à l'échelle de quartiers montréalais comme Bouffe-Action Rosemont, la Corbeille Bordeaux-Cartierville et le Carrefour alimentaire Centre-Sud.

Plus important que jamais avec la pandémie

Bien que la réflexion qui a mené au développement de ce plan intégré a eu lieu bien avant la pandémie, cette dernière a fait ressortir encore davantage les failles du système alimentaire montréalais. Cette période sans précédent met également en lumière l'importance de plusieurs enjeux, en particulier celui de la résilience de notre système alimentaire alors que les citoyens et les organisations sont appelés à s'adapter à des circonstances exceptionnelles.

Parmi les 92 projets inscrits dans le plan d'action intégré 2020-2022 se trouve une combinaison de projets déjà en cours et de nouveaux projets. Dorénavant intégrés dans un plan commun, les porteurs de ces projets bénéficient d'une vue d'ensemble permettant de mieux situer leurs actions et de travailler main dans la main avec d'autres organisations aux objectifs communs. Ces projets se déploient autant à l'échelle de la Ville de Montréal qu'à des quartiers bien précis. Pour prendre connaissance de ces projets, visitez le csam.ca.

« Comme en témoigne ce plan d'action intégré, le Conseil SAM est vite devenu un partenaire de premier plan pour la Ville de Montréal et les forces vives du secteur alimentaire, au bénéfice de toute la population. En cette période où il faut assurer la résilience à long terme de tout le système alimentaire montréalais, la mobilisation menée par le Conseil SAM devient plus nécessaire que jamais. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Ce plan, c'est l'engagement public de tout un regroupement d'acteurs et d'institutions de la scène alimentaire montréalaise. Pour solutionner les enjeux entourant notre système - incluant l'insécurité alimentaire - on doit miser sur la convergence au lieu de travailler en silo. J'ai très hâte de voir la suite des choses, avec le déploiement sur le terrain des nombreux projets de ce plan d'action. »

- Richard D. Daneau, directeur général de Moisson-Montréal et

porte-parole du Conseil SAM

« Influencer favorablement l'alimentation d'une population repose sur la mise en place d'un système alimentaire sain et durable. Une opération complexe qui requiert des actions à plusieurs niveaux impliquant plusieurs acteurs de différents secteurs. Le Conseil SAM permet de réunir les acteurs-clés dans la recherche de solutions pour un système alimentaire sain et durable à Montréal. Une concertation solide pour faire de Montréal, une métropole en santé. »

- Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique du

CIUSSS Centre-Sud-de l'île de Montréal

« Afin de bâtir un système alimentaire plus résilient et durable, nous devons collectivement prendre action dans plusieurs domaines, de la terre... jusqu'à l'assiette. Que ce soit par la santé de nos sols, l'exemplarité de nos gouvernements en matière d'approvisionnement local, le développement de circuits courts, la juste rémunération des travailleurs du secteur ou la protection de nos terres agricoles, nous pouvons y arriver si la volonté politique, les ressources et l'engagement des citoyens sont de la partie. Le plan d'action du Conseil SAM s'inscrit dans cette perspective et nous sommes fiers de nous y associer. »

- Colleen Thorpe, directrice générale, Équiterre

