Le Conseil du cannabis canadien s'inquiète des maladies liées aux produits de vapotage achetés sur le marché noir

OTTAWA, le 25 sept. 2019 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens constituent la priorité nº 1 de tous les producteurs autorisés de cannabis. C'est pourquoi le Conseil du cannabis canadien (C3) recommande fortement que l'ensemble des produits du cannabis, y compris les vapoteuses et leur contenu, soient fabriqués et vendus dans des environnements réglementés et responsables.

Le C3 a pris connaissance des récents rapports de santé publique faisant état de dangers associés à l'utilisation de vapoteuses aux États-Unis, et aussi de certains incidents qui seraient survenus au Canada.

Le vapotage est une façon de plus en plus répandue de consommer des produits du cannabis, et cette pratique offre une solution aux adultes ou aux patients sous ordonnance qui ne veulent pas fumer le cannabis. Les vapoteuses utilisent des fleurs de cannabis séchées ou des produits concentrés, notamment de l'huile de cannabis.

Il faut toutefois savoir que la vente de vapoteuses destinées à la consommation de cannabis est actuellement interdite au Canada, et que ces produits ne sont pas réglementés non plus. Ainsi, leur achat au Canada pourrait poser un risque pour les consommateurs, et ceux-ci devraient donc s'abstenir d'utiliser ces produits d'ici à ce qu'ils deviennent légalement offerts sur le marché de détail par des producteurs autorisés travaillant dans un milieu réglementé.

« À l'heure actuelle, les Canadiens n'ont pas accès à des vapoteuses légales et réglementées pour la consommation de cannabis. Nous leur conseillons donc vivement d'éviter de consommer du cannabis ou des produits dérivés qu'ils auraient achetés sur le marché noir, puisque ces produits ne sont pas fabriqués dans un environnement réglementé et approuvé par Santé Canada », insiste Megan McCrae, présidente du conseil d'administration du C3.

Il ne faut pas sous-estimer les risques pour la santé qui accompagnent la consommation de produits du cannabis achetés sur le marché noir. Le C3 milite vigoureusement pour la certification des producteurs de cannabis afin que la santé et la sécurité des consommateurs canadiens soient assurées et que les produits soient achetés à des points de vente au détail légitimes et encadrés.

Le C3 invite les gouvernements à continuer de sensibiliser les Canadiens quant aux différences entre les produits de cannabis illicites et réglementés, afin que la population puisse faire des choix éclairés. De plus, l'organisme s'engage à collaborer avec les gouvernements fédéral et provinciaux pour améliorer les connaissances des Canadiens au sujet du cannabis.

Pour plus d'information sur le sujet, il est possible de consulter en ligne (à cette adresse : https://conseil-cannabis.ca/advocacy) la réponse qu'a fait parvenir le C3 quant au projet de règlement sur la Loi encadrant le cannabis qui est paru dans la Gazette officielle du Québec le 24 juillet dernier (vol. 151, nº 30).

Le C3 continuera de suivre la situation entourant ces maladies et veillera à tenir au courant les consommateurs de cannabis canadiens.

À propos du Conseil du cannabis canadien

Le Conseil du cannabis canadien (C3) est le regroupement national des producteurs autorisés de cannabis du Canada, formé en vertu de la Loi sur le cannabis de Santé Canada. Sa mission est d'agir à titre de porte-parole national de ses membres pour promouvoir les normes applicables à l'industrie, appuyer la création, l'essor et l'intégrité de l'industrie du cannabis réglementé, et servir de ressource indispensable sur les questions liées à l'usage sûr et responsable du cannabis à des fins médicales et non médicales. Les membres du C3 partagent un principe de soins axés sur les patients et d'amélioration de la santé publique, et ils se sont engagés à garantir une production sûre et de qualité, à assurer un accès fiable et sécuritaire au cannabis, et à en promouvoir l'usage salubre et sain.

