Le Conseil du bâtiment durable du Canada met à jour la Norme du bâtiment à carbone zéro pour accélérer les réductions de carbone

OTTAWA, le 10 mars 2020 /CNW/ - Le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) se concentre sur la réduction du carbone dans la mise à jour de sa Norme du bâtiment à carbone zéro (BCZ). Lancée aujourd'hui à Montréal, la version 2 vise à accélérer l'adoption des pratiques du bâtiment à carbone zéro - et à aider le Canada à atteindre ses cibles climatiques tout en favorisant l'innovation et la croissance de l'emploi.

Les bâtiments du Canada sont parmi les principaux contributeurs aux émissions de carbone et la mise à jour de la Norme BCZ reflète l'urgent besoin de changement. Aujourd'hui, les émissions reliées à l'exploitation des bâtiments représentent 17 pour cent des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada, ou plus près de 30 pour cent si l'on tient compte du carbone intrinsèque provenant de la construction et des matériaux.

La Norme BCZ du CBDCa, une norme canadienne, offre à l'industrie une approche au carbone zéro qui s'applique à tout type de bâtiment neuf ou existant. La version 2 tire parti des apprentissages tirés des plus de 20 projets réels de BCZ. Ces projets montrent que l'industrie est prête à hausser la barre et à satisfaire à des exigences accrues en matière de carbone intrinsèque et d'efficacité énergétique. En parallèle, la version 2 vise à ce qu'un plus grand nombre de bâtiments atteignent le carbone zéro, plus rapidement. À cette fin, elle offre plus d'options pour différentes stratégies de conception et elle reconnaît les achats de crédits de carbone de grande qualité, lorsque cela est nécessaire.

Cette mise à jour établit un équilibre entre la rigueur nécessaire pour éliminer le carbone de manière significative, tout en étant suffisamment flexible pour que les bâtiments à carbone zéro deviennent le courant dominant. Depuis le lancement de la Norme BCZ en 2017, le CBDCa a prouvé, par le biais de projets réels et de recherches, que les bâtiments à carbone zéro sont aujourd'hui techniquement et financièrement viables, et ce, pour un large éventail de types de bâtiments, notamment des écoles, des immeubles de bureaux, des immeubles résidentiels à logements multiples, des bâtiments commerciaux et même des bâtiments industriels. La mise à jour fournit des directives qui aideront un plus grand nombre de propriétaires et de promoteurs immobiliers à bâtir dans l'objectif du zéro dès maintenant et à intégrer cet objectif dans leurs plans pour l'avenir.

« Il n'y a plus de temps à perdre et il n'y a plus de raison pour attendre. Les bâtiments à carbone zéro offrent la meilleure occasion de réduire les émissions de manière rentable, dès aujourd'hui », a déclaré Thomas Mueller, président et chef de la direction du CBDCa. « Les changements que nous avons apportés donnent à l'industrie et aux gouvernements une voie claire pour faire preuve de leadership en matière de carbone et prendre des mesures climatiques positives qui assurent la résilience des bâtiments, encouragent l'innovation et stimulent la croissance de l'emploi. »

Nouveautés de la Norme BCZ v2

La Norme BCZ v2 offre deux voies d'atteindre le carbone zéro pour n'importe quel type de bâtiment. La Norme BCZ-Design oriente la conception des nouveaux bâtiments et la rénovation des bâtiments existants. La Norme BCZ-Performance offre quant à elle un cadre pour vérifier que les bâtiments ont atteint l'objectif du carbone zéro. La certification BCZ-Performance est attribuée sur une base annuelle.

La mise à jour de la Norme BCZ v2 se concentre sur les éléments clés suivants :

Carbone intrinsèque : les projets doivent maintenant réduire et compenser les émissions de carbone du bâtiment pendant tout son cycle de vie, y compris les émissions associées à la fabrication et à l'utilisation des matériaux de construction.

: les projets doivent maintenant réduire et compenser les émissions de carbone du bâtiment pendant tout son cycle de vie, y compris les émissions associées à la fabrication et à l'utilisation des matériaux de construction. Réfrigérants : la Norme BCZ v2 encourage les pratiques exemplaires pour minimiser les fuites potentielles de réfrigérants qui, lorsqu'ils s'échappent dans l'atmosphère, peuvent avoir des impacts importants sur le climat à court terme.

: la Norme BCZ v2 encourage les pratiques exemplaires pour minimiser les fuites potentielles de réfrigérants qui, lorsqu'ils s'échappent dans l'atmosphère, peuvent avoir des impacts importants sur le climat à court terme. Efficacité énergétique : la Norme BCZ v2 promeut l'utilisation efficace de l'énergie propre et comporte des exigences plus rigoureuses en matière d'efficacité énergétique et d'étanchéité à l'air.

: la Norme BCZ v2 promeut l'utilisation efficace de l'énergie propre et comporte des exigences plus rigoureuses en matière d'efficacité énergétique et d'étanchéité à l'air. Innovation : la Norme BCZ-Design encourage l'innovation en exigeant que les projets emploient deux stratégies innovantes pour réduire les émissions de carbone.

Pour lire la Norme ou pour consulter la liste complète des projets pilotes et des projets certifiés, visitez CaGBC.org/carbonezero.

Au sujet du CBDCa

Le CBDCa est le principal organisme national voué à la promotion des pratiques liées aux bâtiments durables et à l'aménagement de collectivités durables. En tant que porte-parole du bâtiment durable au Canada, il travaille étroitement avec ses membres nationaux et les membres de ses sections régionales dans une volonté de verdir tous les bâtiments. Le CBDCa réduit les impacts environnementaux du cadre bâti par ses activités de certification de projets, de sensibilisation et de recherche et il a contribué à satisfaire la demande en travailleurs qualifiés en offrant de la formation en bâtiment durable à plus de 30 000 professionnels du pays depuis 2002. Le CBDCa a mis en place le système d'évaluation des bâtiments durables LEED® au Canada et il a élaboré la première Norme du bâtiment à carbone zéro au pays. Il supervise également les activités de la Coalition canadienne pour des écoles vertes et il est membre du World Green Building Council qui appuie les efforts internationaux visant à réduire les impacts environnementaux du cadre bâti. Pour un supplément d'information : https://www.cagbc.org/cbdca/.

Au sujet de la Norme du bâtiment à carbone zéro

Élaborée par le Conseil du bâtiment durable du Canada, la Norme du bâtiment à carbone zéro est une solution canadienne conçue pour être largement applicable et favoriser l'atteinte du carbone zéro pour tout type de bâtiment, nouveau et existant. Un bâtiment à carbone zéro est un bâtiment très éconergétique qui produit sur place, ou qui se procure, de l'énergie renouvelable sans carbone ou des crédits de carbone de grande qualité pour compenser les émissions de carbone annuelles associées aux matériaux et à l'exploitation du bâtiment. Pour un supplément d'information : CaGBC.org/carbonezero.

