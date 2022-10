TORONTO, le 27 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'organe directeur du Barreau de l'Ontario (le Conseil) a approuvé le budget 2023. Ce budget marque un retour aux activités normales postpandémie et permet au Barreau de maintenir ses obligations envers le public et les objectifs de l'organisation, tout en intégrant les économies et les améliorations des processus mises en œuvre pendant la pandémie.

En plus de reprendre les activités opérationnelles touchées par la pandémie, le budget 2023 tient compte d'une augmentation considérable des demandes de fonds du compte des avocats du Fonds d'indemnisation au cours de la dernière partie de 2021 jusqu'en 2022, et prévoit des pressions financières continues telles que la volatilité du marché et les taux d'inflation.

« Le thème de 2023 est la transformation, a déclaré la chef de la direction du Barreau Diana Miles. L'organisation a franchi des étapes importantes au cours des deux dernières années malgré un environnement de travail difficile, et ce budget continue de soutenir notre important travail de règlementation dans l'intérêt public. »

Les années budgétaires 2020, 2021 et 2022 comprenaient des diminutions substantielles des cotisations annuelles des titulaires de permis, totalisant 388 $ pour les avocats et 160 $ pour les parajuristes, en raison des changements proactifs dans le déroulement des opérations, des activités de réduction des contraintes et des économies découlant des impacts de la pandémie. Même si les cotisations des titulaires de permis augmentent en 2023, elles demeurent inférieures à celles de 2018, malgré les augmentations dues à l'inflation. Le budget 2023 utilise les soldes de fonds découlant des économies liées à la pandémie pour atténuer les augmentations des cotisations tout en veillant à ce que les activités du Barreau ne soient pas compromises. Les cotisations des avocats en 2023 seront de 1 981 $ (1 813 $ en 2022) et celles des parajuristes seront de 1 035 $ (955 $ en 2022).

« Ce budget établit un bon équilibre entre les dépenses relatives aux objectifs prioritaires et la mise en œuvre de nouvelles politiques et de nouveaux programmes qui feront progresser les professions juridiques, tout en assurant la stabilité financière de l'organisation à long terme, » a déclaré la trésorière Jacqueline Horvat.

Le budget 2023 comprend un financement de 9,6 millions de dollars pour soutenir le RRRJ inc. et le fonctionnement des 48 bibliothèques de droit de comté du réseau. Le RRRJ est une source complète d'information juridique et de services de bibliothèques de droit en Ontario.

Les dépenses prévues au budget soutiennent également diverses initiatives approuvées par le Conseil, dont la création d'un cours en ligne de compétences de base, qui sera obligatoire dès janvier 2024 pour les titulaires de permis dans l'année au cours de laquelle ils se lancent en pratique autonome s'il s'agit de la première fois, et la mise en œuvre de l'amélioration de la formation expérientielle pour favoriser les compétences fondamentales des titulaires de permis.

De plus, le Barreau est responsable de la préservation d'un des lieux patrimoniaux désignés les plus emblématiques des professions juridiques, Osgoode Hall et ses jardins. Le budget prévoit des réparations essentielles à l'infrastructure des installations, tout en respectant et en préservant la valeur patrimoniale de l'édifice, conformément à une évaluation décennale de l'état des installations réalisée en 2020. Cela comprend d'importants travaux de réparation et de restauration de l'aile sud d'Osgoode Hall, au cout d'environ 3,8 M$.

« J'aimerais exprimer ma reconnaissance à la chef de la direction, Diana Miles, à l'équipe de direction du Barreau, aux membres du Comité d'audit et des finances et à son président Sidney Troister, a ajouté Mme Horvat. Ce budget est progressiste et améliorera notre capacité à nous acquitter de notre mandat de protéger le public. »

Le rapport au Conseil sur le budget 2023 est affiché en ligne.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook.

SOURCE Le Barreau de l'Ontario

Renseignements: Source : Jennifer Wing, agente principale des communications, Relations externes et communications, [email protected]