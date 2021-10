TORONTO, le 28 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'organe directeur du Barreau de l'Ontario (le Conseil) a approuvé le budget 2022, proposé par la direction. Ce budget réduit les cotisations annuelles des titulaires de permis et les frais d'inscription au processus d'accès à la profession tout en maintenant la situation financière solide de l'organisation à long terme. Le budget assure la progression des priorités stratégiques, dont la modernisation des réseaux et des processus qui soutiennent une règlementation efficace des professions juridiques.

Le budget 2022 comprend des réductions de dépenses dues à l'adaptation des processus de travail et à des gains d'efficacité liés à la pandémie. Il intègre également de nouveaux programmes et des changements de politiques approuvés par le Conseil, tels que la transition vers la prestation en ligne des examens d'accès à la profession.

Ces changements et d'autres mesures de contrôle des couts, ainsi que l'utilisation de 16,2 millions de dollars de soldes de fonds, signifient que les cotisations annuelles que paient les avocats et les parajuristes de l'Ontario diminueront pour la troisième année consécutive. En 2022, les avocats verront une diminution de 60 $, pour des cotisations annuelles de 1 813 $, tandis que les parajuristes verront une diminution de 9 $, pour des cotisations annuelles de 955 $.

Le passage aux examens d'accès à la profession en ligne s'accompagne d'une réduction des frais d'examen et des dépenses connexes. Les frais d'inscription au processus d'accès à la profession d'avocat et de parajuriste seront réduits de 300 $ et 100 $ respectivement à compter du 1er mai 2022.

Le budget 2022 comprend également un financement de 8,542 millions de dollars pour soutenir le RRRJ inc. et le fonctionnement des 48 bibliothèques de droit de comté du réseau. Le RRRJ est une source complète d'information juridique et de services de bibliothèques de droit en Ontario.

Les charges budgétaires permettent au Barreau de règlementer les professions juridiques dans l'intérêt public. Elles comprennent le financement du Fonds d'indemnisation qui verse des indemnités aux membres du public qui ont perdu de l'argent à cause de la malhonnêteté d'un titulaire de permis, la réponse à des questions stratégiques comme la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes et l'offre de programmes comme la Ligne d'aide à la gestion de la pratique, le Programme d'aide aux membres et le lancement de projets comme Accès à l'innovation (Accès-innovation).

« Lors de l'élaboration du budget 2022 du Barreau de l'Ontario, nous avons mis l'accent sur la stabilisation de nos activités après la pandémie. Nous pensons également à l'avenir en planifiant des transformations qui créeront d'autres gains d'efficacité, réduisant ainsi les fardeaux à l'interne et pour nos titulaires de permis, a déclaré la chef de la direction du Barreau, Diana Miles. Le budget 2022 du Barreau appuie notre objectif principal, qui est de servir le public, les titulaires de permis et les candidats de manière rentable et efficace. »

« Ce budget nous permet de poursuivre les priorités stratégiques du Barreau et l'élaboration de politiques de manière opportune et progressive, a déclaré la trésorière Teresa Donnelly. J'aimerais exprimer ma reconnaissance à la chef de la direction, Diana Miles, à l'équipe de direction du Barreau, à Joe Groia, président du Comité d'audit et finance, et à Lubomir Poliacik, vice-président. Ce budget permettra de maintenir la solide position financière du Barreau à long terme et d'améliorer notre capacité à remplir notre mandat. »

Le rapport au Conseil sur le budget 2022 est affiché en ligne.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

