TORONTO, le 12 nov. 2021 /CNW/ - Les syndicats représentant plus de 20 000 employés d'Air Canada se réjouissent de l'annonce d'aujourd'hui sur la finalisation d'une entente qui va apporter plus de certitude et mettre plus d'argent dans les poches des milliers d'employés actuellement retraités et futurs retraités participant aux régimes de retraite à prestations déterminées de la Compagnie.

Cette entente inclut le mécanisme attendu de longue date par les syndicats, qui prévoit une série de versements forfaitaires destinés à compenser partiellement les augmentations du coût de la vie touchant les pensions des travailleurs.

En 2009, alors qu'elle faisait face à une insolvabilité, Air Canada s'est vu accorder un allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité sans lequel elle aurait dû effectuer des versements spéciaux onéreux totalisant des milliards de dollars. Dans le cadre de cet arrangement, une portion importante des actions d'Air Canada ont été déposées dans une fiducie à laquelle les syndicats auraient accès par la suite, et ce, dans le seul but d'aider à capitaliser le déficit de solvabilité d'un ou de plusieurs des régimes.

En vertu des modalités de l'entente, Air Canada a placé le 26 octobre 2009 plus de 17 millions ou 15 % de ses actions ordinaires de catégorie B avec droit de vote dans une fiducie détenue conjointement avec les syndicats d'Air Canada (les porteurs de parts) qui en étaient les seuls bénéficiaires.

Depuis 2009, ce bloc d'actions est détenu dans un compte en fiducie conjoint unique à usage réservé, qui est régi par l'entente de fiducie d'actions multipartite de 2009. Du fait des offres publiques subséquentes, ces actions ont été diluées et représentent maintenant environ 5 % de toutes les actions en circulation d'Air Canada.

Depuis 2015, les syndicats qui représentent les travailleurs d'Air Canada par le truchement du Conseil des syndicats discutent et examinent des options pour déterminer la meilleure façon d'utiliser et de distribuer la valeur détenue dans la fiducie d'actions dans l'intérêt des retraités actuels et à venir - dont beaucoup ont connu beaucoup d'incertitude et de détresse pendant la précédente insolvabilité des régimes de retraite.

À la suite d'intenses négociations entre le Conseil des syndicats et Air Canada, les dirigeants de chacun de ces groupes syndiqués sont fiers d'annoncer aujourd'hui la conclusion d'une entente qui va liquider la fiducie d'actions sur une certaine période afin d'offrir plus de certitude et une meilleure qualité de vie à des milliers d'employés et de retraités d'Air Canada.

« L'APAC et ses spécialistes des retraites ont investi un nombre incalculable d'heures de travail aux côtés des dirigeants syndicaux pour faire en sorte que ces actions détenues de longue date puissent être déployées dans l'intérêt de nos membres qui sont d'actuels et de futurs retraités ainsi que de leurs familles », a déclaré Robert Giguere, PDG de l'Association des pilotes d'Air Canada, qui s'est félicité de l'entente. Il s'agit d'une bonne journée pour les travailleurs d'une industrie qui a été quasi dévastée par la crise financière de 2008 et plus récemment par la pandémie mondiale. »

« Je suis extrêmement ravi pour les retraités et les futurs retraités que nous ayons pu atteindre ce stade, a indiqué Rob King, président du conseil de la CALDA. Il s'agit du fruit d'une véritable collaboration avec tous les syndicats et nous attendons avec impatience les approbations finales pour que cela devienne effectif. »

« Après le chaos et l'incertitude de la pandémie, nos membres méritent d'avoir de bonnes nouvelles, a fait savoir Wesley Lesosky, président de la composante Air Canada du SCFP. Grâce aux efforts des autres syndicats et de notre société aérienne, nous avons une entente qui va permettre aux générations actuelles et futures de retraités de compter sur une retraite plus sûre et plus stable à la fin de leur carrière. »

« La sécurité des rentes et de la retraite des travailleurs est une valeur fondamentale de l'AIMTA, a affirmé Dave Flowers, président et directeur général du district 140 de l'AIMTA. Cette entente révolutionnaire entre le Conseil des syndicats et Air Canada est la preuve tangible de cet engagement. Cette solidarité de vision, d'intention et d'action nous a permis de parvenir à ce résultat extrêmement concluant pour tous nos membres. »

« Il s'agit d'une victoire et pour les travailleurs et pour Air Canada, a indiqué Jerry Dias, président d'Unifor. Ensemble, nous avons sauvé la compagnie lors d'une précédente crise économique et enfin fait en sorte à présent que nos travailleurs puissent obtenir ce à quoi ils ont droit. Nous attendions ce jour depuis longtemps. »

Cet arrangement ne sera finalisé que lorsqu'il aura reçu les approbations réglementaires en cours d'obtention. Les employés et les retraités d'Air Canada sont impatients d'obtenir les autorisations finales dans ce dossier.

À propos du Conseil des syndicats

Le Conseil des syndicats a été mis sur pied pour représenter les intérêts des travailleurs syndiqués d'Air Canada pendant une période de turbulences qui a inclus l'insolvabilité des régimes de retraite. Les dirigeants de chacun des syndicats d'Air Canada - l'Association des pilotes d'Air Canada (APAC); la Canadian Airline Dispatchers Association (CALDA); le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) - composante Air Canada; l'Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale (AIMTA); et Unifor - se réunissent pour discuter d'enjeux communs. Nos syndicats représentent à eux tous plus de 20 000 employés syndiqués d'Air Canada.

