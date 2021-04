Le Conseil des ministres autorise la Ville de Québec à lancer l'appel de propositions pour son projet de tramway

QUÉBEC, le 16 avril 2021 /CNW Telbec/ - À la suite d'une entente de principe survenue en mars dernier et de différentes modifications apportées au projet de tramway de Québec, le gouvernement du Québec annonce que le Conseil des ministres a autorisé la Ville de Québec à lancer l'appel de propositions pour ce projet.

Grâce à une démarche rigoureuse prenant en compte à la fois des avis du ministère des Transports, du Bureau de projet de la Ville de Québec et d'experts indépendants ainsi que des recommandations du rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), c'est un projet de tramway optimisé qui franchit aujourd'hui une étape importante. Ce projet, qui s'inscrira dans une vision intégrée du transport collectif dans la grande région de Québec, permettra notamment de relier deux futurs secteurs innovants à l'est et à l'ouest de la ville de Québec, soit la future zone d'innovation du Littoral Est et un futur quartier innovant aux abords du terminus Le Gendre. La desserte des banlieues, quant à elle, sera désormais assurée par un projet distinct piloté par le ministère des Transports en étroite collaboration avec la Ville de Québec.

Les détails de ce nouveau projet et du projet de tramway de même que la vision gouvernementale des transports dans la grande région de Québec feront l'objet d'une annonce ultérieure à laquelle la Ville de Québec participera, lorsque la situation sanitaire le permettra.

Faits saillants

En 2018, l'implantation d'un nouveau système de transport collectif structurant à Québec est inscrite comme projet « en planification » au Plan québécois des infrastructures.

En août 2019, le gouvernement du Québec réussit à boucler le financement du tramway.

En 2020, la Ville présente une nouvelle proposition lors de l'audience publique du BAPE. Cette proposition modifie substantiellement le projet d'origine pour lequel le gouvernement avait réservé 1,8 G$. Conséquemment, des études supplémentaires sont réalisées afin d'évaluer la nouvelle mouture du projet et de veiller à une desserte efficace des banlieues.

En mars 2021, le gouvernement et la Ville conviennent d'une entente sur les paramètres clés d'un projet optimisé.

L'autorisation gouvernementale rendue publique aujourd'hui permet à la Ville de Québec de procéder à l'appel de propositions afin de sécuriser l'échéancier lié à la mise en service complète du tramway, planifiée en 2027.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724