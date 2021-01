Le Conseil des juifs hassidiques du Québec se réjouit des précisions apportées par la Santé publique

MONTRÉAL, le 25 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les synagogues des communautés juives hassidiques qui ont accueilli vendredi soir et samedi plus d'un groupe de 10 personnes pour les prières du sabbat l'on fait en toute bonne foi et en tout respect des directives de la Santé publique.

Le chef médical de l'environnement urbain à la direction générale de la santé publique a clarifié les directives hier soir dans un communiqué acheminé aux forces policières.

Il est permis d'avoir plus qu'une salle dans un même édifice qui puisse accueillir 10 personnes par sale pourvu que des entrées indépendantes donnent accès à ces salles de prière.

Toute cette confusion a nui aux bonnes relations que les communautés entretiennent avec leurs concitoyens et les forces de l'ordre.

Nous nous réjouissons que la Santé publique ait rectifié le tir et nous tenons à assurer nos concitoyens que les membres de nos communautés ont l'obligation d'observer les directives de la Santé publique.

Enfin, nous tenons à rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'accommodements raisonnables, mais bien de directives qui s'appliquent à tous les lieux de culte situés sur le territoire national.

SOURCE Conseil des juifs hassidiques du Québec

Renseignements: Le Conseil des juifs hassidiques du Québec, Max Lieberman, [email protected]