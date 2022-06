Le Conseil de la Nation huronne-wendat très satisfait de l'assemblée publique sur le dossier de l'affirmation territoriale

WENDAKE, QC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - C'est mardi soir qu'a eu lieu l'assemblée publique à laquelle le Conseil de la Nation huronne-wendat avait convié ses membres pour discuter du dossier de l'affirmation territoriale. D'abord, la participation démocratique était au rendez-vous et l'appui envers le travail du Conseil a été clairement manifesté. Cette assemblée a permis de situer les positions du Conseil dans le contexte historique et juridique inhérent à la question du territoire. Cette rencontre a été l'occasion, pour les membres de la Nation, d'exprimer leurs commentaires et poser des questions sur le sujet.

Le Grand Chef Rémy Vincent a également informé les membres de la Nation de l'appel qu'il a entrepris hier matin avec le Chef Gilbert Dominique de Mashteuiatsh afin de planifier, à court terme, une rencontre entre les deux leaders.

« Ces exercices démocratiques sont non seulement nécessaires, mais porteurs et motivants. Avoir le pouls de notre population est essentiel dans notre travail. L'assemblée publique nous a aussi permis de présenter des faits pour que nos membres puissent avoir une compréhension globale de ce sujet complexe, au-delà de la couverture médiatique instantanée. Je suis satisfait de l'appui que nous avons reçu ce soir, qui est en droite ligne avec l'approche que je mets de l'avant depuis mon élection, soit de consulter pour parler au ''nous'' plutôt qu'au ''je''. Je fais confiance à l'action diplomatique, pour donner suite à mon appel avec le Chef Dominique via une rencontre avec lui, pour dialoguer dans le calme et dans le respect de nos valeurs communes. »

Le Conseil de la Nation huronne-wendat fait appel et invite toute la population à faire preuve de respect et de courtoisie, partout sur le Nionwentsïo.

