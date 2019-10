Le Conseil de la Nation Atikamekw félicite le Premier ministre élu Justin Trudeau et interpelle l'ensemble des députés sur le respect des droits fondamentaux des autochtones

NITASKINAN, QC, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) transmet ses félicitations à M. Justin Trudeau pour sa réélection en tant que Premier ministre du Canada ainsi qu'à tous les députés élus qui seront amenés à siéger à la Chambre des communes.

Si le choix collectif des Canadiens a été celui d'un gouvernement minoritaire, le CNA souhaite néanmoins souligner que la responsabilité constitutionnelle du Canada vis-à-vis des peuples autochtones n'a pas de place parmi les dissensions politiques et invite les élus à s'engager au cours de leur mandat pour le respect des droits fondamentaux des autochtones.

« Je m'attends à un mandat clair, empreint de bonne volonté, pour que nous puissions concrètement avancer vers notre autodétermination, sans les oublis, les détours et finalement la complexité qui nous sont imposés depuis de bien trop nombreuses années », a indiqué Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw.

Plusieurs rapports ont récemment démontré les crimes et les discriminations systémiques qui conditionnent encore aujourd'hui la vie des autochtones au Canada et qui laissent des communautés dans l'impossibilité d'un avancement socio-économique. Le CNA interpelle ainsi le Premier ministre élu sur l'urgence d'enchâsser dans la loi la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et dont l'article 43 rappelle que ces droits constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde.

Le CNA souhaite en particulier voir les services aux autochtones centrés sur l'augmentation des capacités pour un développement durable des communautés avec des investissements suffisants dans les infrastructures de base, du transport à l'Internet en passant par le logement, ainsi que des investissements dans le capital humain. « Nous avons besoin de mesures pleines pour un vrai décollage, pour l'augmentation du niveau de vie et pour l'éducation et la formation de nos jeunes. C'est crucial », a souligné Constant Awashish.

À propos du Conseil de la Nation Atikamekw

Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) est issu de la volonté des conseils atikamekw de Manawan, d'Opitciwan et de Wemotaci de s'unir pour offrir des programmes et des services à la population atikamekw. À titre de conseil tribal, le CNA dispense divers services aux communautés et assume un rôle de représentation politique pour la Nation Atikamekw.

