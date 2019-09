Le Conseil de la Nation Atikamekw et le Printemps numérique s'allient pour augmenter l'accès aux nouvelles technologies dans les communautés

NITASKINAN, QC, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) et le Printemps numérique (PN) organisent entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019 une tournée de Cafés numériques dans les communautés d'Opitciwan, de Wemotaci et de Manawan et marquent ainsi le début d'une série d'initiatives en faveur de l'éducation numérique auprès des jeunes Atikamekw.

Les trois communautés de la Nation Atikamekw sont relativement éloignées des grands centres et les jeunes qui y vivent disposent de trop peu d'opportunités pour s'approprier les outils numériques. Le CNA et le PN reconnaissent que, dans le contexte où les technologies évoluent très rapidement, une fracture numérique croissante constitue un risque à la fois économique, social et démocratique.

Menée avec la collaboration des écoles secondaires Mikisiw à Opitciwan, Nikanik à Wemotaci et Otapi à Manawan, cette première tournée mettra à l'honneur les technologies des drones, de l'impression 3D, de la réalité virtuelle, du code et de la robotique. Elle permettra aussi un regard sur les enjeux de l'intégration des technologies dans un contexte autochtone et sera suivie au cours des prochains mois d'activités concentrées sur l'apprentissage du code.

Citations :

« Lorsqu'on met entre les mains d'un jeune la maîtrise d'un nouvel outil, on augmente les chances qu'il s'accroche à ses rêves et qu'il en face une source d'accomplissement. Augmenter ces chances est le premier propos de cette démarche. Le second, c'est que les technologies offrent une incroyable opportunité pour augmenter le niveau de vie et les services dans les communautés éloignées. C'est donc aussi déterminant pour leur vitalité et leur autonomie. »

Constant Awashish, Grand chef de la Nation Atikamekw

« Les attributs d'un développement économique durable se forgent par le développement du capital humain et les compétences numériques comptent maintenant parmi les compétences essentielles. C'est un des vecteurs de base sur lequel nous souhaitons nous appliquer, car il déterminera le succès de nombreux autres projets économiques. »

Pierre Boucher, économiste principal, Développement Économique et Social Atikamekw Nehirowisiw, CNA

« Les transformations poussées par l'ère numérique sont tellement imposantes qu'elles ne peuvent se faire durablement sans s'inscrire dans une perspective inclusive. En tant que promoteur technologique, le Printemps numérique a aussi la responsabilité de s'assurer que le potentiel du numérique soit à la portée de tous et nous sommes très heureux d'y répondre en offrant nos formations au sein même des communautés Atikamekw. »

Mehdi Benboubakeur, Directeur général, Printemps numérique

À propos du Conseil de la Nation Atikamekw - Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) est issu de la volonté des conseils atikamekw de Manawan, d'Opitciwan et de Wemotaci de s'unir pour offrir des programmes et des services à la population atikamekw. À titre de conseil tribal, le CNA dispense divers services aux communautés et assume un rôle de représentation politique pour la Nation Atikamekw.

À propos du Printemps numérique - Le Printemps numérique permet d'initier un large public aux œuvres des créateurs numériques et d'attirer une clientèle internationale grâce à l'ampleur et la diversité de sa programmation. Cette grande initiative renforce le positionnement de Montréal comme capitale créative, favorise les pratiques émergentes et inédites, et encourage les collaborations en mettant en lien les milieux qui l'animent, soit ceux de la création, de la production, de la diffusion, de la recherche, de l'industrie, du tourisme et des institutions, telles que les musées et les universités. Les Cafés numériques sont menés dans le cadre du projet Jeunesse QC 2030, soutenu par le Secrétariat à la jeunesse du Québec, et qui a vocation de contribuer à établir une égalité de chances chez les jeunes de 13 à 29 ans en soutenant le développement de compétences en littératie numérique, et ainsi réduire la fracture numérique constatée entre différents types de populations. La tournée des Cafés numériques est présentée par Hydro-Québec.

