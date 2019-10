Le Conseil de la Nation Atikamekw et le Centre d'Innovation des Premiers Peuples collaborent pour la formation et l'entrepreneuriat dans le domaine de la fabrication numérique

NITASKINAN, QC, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Faisant de la formation un vecteur premier à l'avancement socio-économique et appuyant les possibilités des nouvelles technologies, le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) poursuit ses initiatives en faveur du développement des compétences numériques en collaboration avec le Centre d'Innovation des Premiers Peuples (CIPP) et la venue d'un fablab nomade dans les trois communautés Atikamekw.

« La convivialité des nouvelles technologies donne une chance aux jeunes de nos communautés d'apprendre rapidement et si j'aime en particulier l'idée des fablab, c'est parce qu'ils permettent de concilier ces technologies avec une tradition manuelle encore très vivante chez les autochtones. Cette initiative présente aussi beaucoup de potentiel pour encourager l'entrepreneuriat », selon Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw.

« Le CIPP a mis en place il y a un an le fablab Onaki et qui signe déjà des succès tangibles pour l'employabilité de jeunes autochtones. Certains ont donné vie à leurs idées, d'autres y ont déjà trouvé un ressort avec un stage qui les place sur la voie d'une embauche. Dès 2016, le CNA soutenait notre projet et je suis très contente qu'on poursuive ensemble sur cet élan avec le lancement du fablab nomade sur le Nitaskinan », a mentionné Céline Auclair, directrice générale du CIPP et gestionnaire principale du fablab Onaki.

Alors que le CNA ouvrira au printemps 2020 à La Tuque un fablab sur une première surface de 1 500 pieds carrés, la collaboration avec le CIPP permet avec le fablab nomade d'initier sur six semaines consécutives des jeunes à l'utilisation des outils numériques de la fabrication, de commencer leur projet et d'en envisager éventuellement les suites.

À l'occasion de ces formations, les deux organismes observeront les préférences des jeunes Atikamekw pour adapter l'offre du fablab de La Tuque et les facteurs de succès en contexte autochtone. Le fablab nomade s'arrêtera à Wemotaci, à Manawan et à Opitciwan entre l'automne 2019 et le printemps 2020.

À propos du Conseil de la Nation Atikamekw

Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) est issu de la volonté des conseils atikamekw de Manawan, d'Opitciwan et de Wemotaci de s'unir pour offrir des programmes et des services à la population atikamekw. À titre de conseil tribal, le CNA dispense divers services aux communautés et assume un rôle de représentation politique pour la Nation Atikamekw.

À propos du Centre d'Innovation des Premiers Peuples

Le Centre d'Innovation des Premiers Peuples (CIPP) a pour mission de stimuler et d'appuyer l'innovation sociale et technologique auprès et avec les Autochtones vivant tant en ville que dans les communautés et ce, dans un contexte de valorisation de la fierté identitaire. Le fablab Onaki est un projet pilote soutenu par Emploi et Développement social Canada (EDSC).

Le projet du fablab nomade est rendu possible grâce au soutien d'Emploi et Développement Social Canada

