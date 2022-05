Le Conseil de l'innovation du Québec salue le lancement de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2)

MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil de l'innovation du Québec appuie la nouvelle Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027, présentée aujourd'hui par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) du Québec. Il s'agit de la stratégie la plus ambitieuse à ce jour en matière de recherche et d'innovation au Québec, alors que le gouvernement accordera au cours des cinq prochaines années près de 7,6 milliards de dollars à la recherche et à l'innovation, dont près de 2 milliards de dollars en nouveaux engagements.

Soutenir la recherche, passer plus rapidement de l'idée au marché, accroître la productivité des entreprises, obtenir plus d'impacts sociaux et environnementaux sont quelques-uns des objectifs de la nouvelle SQRI2. Elle est le fruit également d'une vaste démarche de consultation et de réflexion collective, à laquelle ont activement participé le Conseil de l'innovation du Québec et l'innovateur en Chef du Québec. Une multitude d'acteurs de l'écosystème québécois de la recherche et innovation ont pu s'exprimer, se mobiliser autour de préoccupations et d'objectifs communs et réfléchir ensemble à de nouvelles pistes de solutions pour adresser les enjeux de l'innovation.

Guidé par la vision de la SQRI2, le Conseil de l'innovation poursuit sa mission de développer l'innovation au sein des entreprises et de la société québécoise, avec les acteurs du milieu, et de guider le ministre et le MEI en la matière. De plus, l'équipe du Conseil veillera à déployer un certain nombre de mesures bien concrètes inscrites dans la stratégie :

Publier un Baromètre de l'innovation, en collaboration avec plusieurs partenaires, pour dresser un portrait de l'innovation sous toutes ses formes et suivre son évolution grâce à des données interactives, des études ponctuelles et des analyses pertinentes. À terme, cet outil collectif viendra soutenir la prise de décision et orienter les efforts pour améliorer la performance du Québec en termes d'innovation dans les secteurs-clés et dans toutes les régions.



Déployer un service d'aiguillage, incluant un répertoire complet des ressources et un soutien personnalisé offert par une équipe d'experts afin de diriger les entreprises vers les bons acteurs du milieu.





Lancer un réseau et une attestation de conseillers en innovation du Québec, permettant aux professionnels et aux agents de développement économique de tous les organismes pertinents actifs sur le terrain de mieux guider les entreprises.





Collaborer avec les leadeurs régionaux comme les Espaces régionaux d'accélération et de croissance (ERAC) pour rehausser l'innovation au sein des entreprises, instaurer une culture et un savoir-faire en la matière et répondre aux besoins propres à chaque région.





Animer deux chantiers de réflexion sur l'optimisation du modèle québécois d'appui financier à la recherche et au développement ainsi que sur le recours à de nouvelles formes d'aide financière.

« Aujourd'hui, je tiens à souligner l'engagement démontré par les différents acteurs de l'écosystème d'innovation de partout sur le territoire québécois tout au long de la démarche de consultation et de réflexion qui a mené à cette grande stratégie québécoise. Il nous appartient maintenant, à nous tous, de continuer sur cette erre d'aller et de redoubler d'ardeur pour faire arriver les choses. Maintenant, faisons preuve d'audace, d'ambition et d'agilité pour garder le Québec parmi les nations les plus innovantes au monde. ». - Luc Sirois, innovateur en chef du Québec.

« La SQRI2 témoigne de la volonté du gouvernement d'accroître le développement économique et social du Québec en s'appuyant sur la recherche, l'innovation et la commercialisation, tout en misant sur le développement durable et l'innovation sociale. Face aux grands défis de société, nous devons plus que jamais unir nos forces, innover plus et mieux, catalyser les talents et l'expertise de l'ensemble de l'écosystème pour décupler notre impact, pour l'avenir de la société québécoise. » - Sophie D'Amours, présidente du Conseil de l'innovation et rectrice de l'Université Laval.

« Les innovateurs et innovatrices d'ici, nos entrepreneurs de tous les domaines ont désormais un puissant coffre à outils entre les mains afin de donner vie à leurs idées et de concrétiser leurs projets. La SQRI2 vient leur offrir de nouveaux moyens pour aller encore plus loin encore. C'est en propulsant leur ambition, leur leadeurship et leur détermination que nous pourrons nous démarquer ici et ailleurs dans le monde par des innovations inclusives et durables. » - Frantz Saintellemy, membre du Conseil de l'innovation, président et chef de l'exploitation chez LeddarTech, cofondateur du Groupe 3737.

Depuis sa création en 2021, le Conseil a mené avec le MEI de nombreuses activités pour mieux comprendre les grands enjeux et défis liés à l'innovation, mais aussi pour identifier et documenter les meilleures pratiques et les pistes d'avenir. Des représentants de plus de 2 000 entreprises, institutions et organismes ont été rencontrés et ont activement collaboré à la réflexion. Appel à mémoires, tournées régionales, rencontres d'entreprises, forum Off-Conseil, Grand Rendez-vous de l'innovation ; scientifiques, industriels, entrepreneurs technologiques et sociaux, et autres acteurs sociaux et environnementaux ont eu l'occasion d'exprimer leurs préoccupations, perspectives et idées pour un Québec plus innovant.

À propos du Conseil de l'innovation du Québec

Créé en décembre 2020, le Conseil de l'innovation du Québec a été mis en place à l'initiative du ministre de l'Économie et de l'Innovation (MEI) du Québec afin de dynamiser l'innovation au sein des entreprises et de la société québécoise. Lors de l'annonce de la création du Conseil, le ministre a également officialisé la nomination de Luc Sirois comme innovateur en chef du Québec.

Agissant d'abord à titre de comité consultatif, avec le soutien d'une équipe de permanents, ses membres conseillent le ministre sur les stratégies visant à propulser les écosystèmes d'innovation et d'entrepreneuriat ainsi qu'à multiplier les retombées économiques et sociales dans les secteurs-clés pour l'avenir du Québec.

SOURCE Conseil de l’innovation du Québec

Renseignements: Personne-contact : Steve Flanagan, Flanagan Relations publiques, [email protected] 514 916-2512