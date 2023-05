Le Conseil de l'innovation du Québec lance une démarche de réflexion sur le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Mandaté par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), le Conseil de l'innovation du Québec, sous la direction de Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, lancera dès le mois de mai une réflexion collective qui contribuera à définir les enjeux soulevés par l'intelligence artificielle (IA) pour assurer son développement et son utilisation éthique et responsable.

Ces travaux seront menés de façon ouverte et transparente, en collaboration avec des experts québécois et plusieurs représentants de la société civile. La démarche prendra en compte les perspectives des parties prenantes afin de définir les différents enjeux, et mènera au dépôt de recommandations d'ici la fin de l'automne 2023.

Six thématiques pour encadrer la démarche

Dans le contexte de cette réflexion, six thématiques seront approfondies :

1. Le cadre de gouvernance de l'IA;

2. Le cadre des investissements en recherche et dans le secteur privé;

3. Le cadre de l'utilisation de l'IA par l'État;

4. Les impacts de l'IA sur le travail et l'emploi;

5. Les autres impacts sociétaux de l'IA;

6. Le rôle du Québec dans l'encadrement international de l'IA.

Chaque thématique sera pilotée par deux responsables qui mèneront les travaux en trois phases. La première phase prendra la forme de consultation d'experts provenant de divers horizons. La deuxième phase sera l'occasion pour les représentants de la société civile de participer à la démarche, par le biais de forums publics. Au cours de la troisième phase, un rapport incluant des recommandations à l'intention du gouvernement sera rédigé et publié. Le mandat devrait se terminer d'ici la fin de l'automne.

Les responsables des groupes de réflexion

Le Conseil de l'innovation du Québec est à recruter les personnes qui piloteront les travaux de réflexion et d'échanges. Parmi ceux-ci, nous confirmons la participation de :

M. Julien Billot , Président-directeur général de Scale AI, la Supergrappe d'innovation du Canada pour l'adoption et l'intégration de l'intelligence artificielle;

, Président-directeur général de Scale AI, la Supergrappe d'innovation du pour l'adoption et l'intégration de l'intelligence artificielle; Mme Monique Brodeur , Présidente, Conseil supérieur de l'éducation;

, Présidente, Conseil supérieur de l'éducation; Mme Lyse Langlois , Directrice générale de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique (OBVIA);

, Directrice générale de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique (OBVIA); Mme Sophie Larivière-Mantha, Présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec;

M. Jocelyn Maclure , Président de la Commission d'éthique en science et en technologie (CEST);

, Président de la Commission d'éthique en science et en technologie (CEST); Mme Kathy Malas , Leader du Pôle Innovation & intelligence artificielle santé et adjointe au PDG du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM);

, Leader du Pôle Innovation & intelligence artificielle santé et adjointe au PDG du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM); Mme Nathalie de Marcelis-Warin , Professeure titulaire, Polytechnique et Présidente-directrice générale du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO);

, Professeure titulaire, Polytechnique et Présidente-directrice générale du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO); Mme Valérie Pisano, Présidente-directrice générale de Mila, l'Institut québécois de l'intelligence artificielle;

M. Rémi Quirion, Scientifique en Chef du Québec;

Mme Catherine Régis, Professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et coprésidente du Groupe de travail sur l'IA responsable du Partenariat mondial sur l'IA (PMIA).

Dans les semaines à venir, le Conseil de l'innovation du Québec et les responsables des groupes de réflexion inviteront les parties prenantes à exprimer leur intérêt pour la démarche et à y contribuer.

À propos du Conseil de l'innovation du Québec

Le Conseil de l'innovation du Québec, mis en place par le gouvernement du Québec, a pour mission de dynamiser l'innovation au sein des entreprises et de la société québécoise. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, assure la direction générale de l'organisme.

Le rôle du Conseil est d'abord de conseiller le gouvernement et autres acteurs sur les stratégies et approches sur les questions reliées aux écosystèmes d'innovation. L'équipe du Conseil participe à la promotion et au développement d'une culture d'innovation en favorisant la mobilisation des leaders régionaux et sectoriels. Elle accompagne les entreprises dans leurs projets d'innovation en les aiguillant vers les expertises et les possibilités de financement répondant à leurs besoins. Elle forme d'ailleurs un réseau de conseillers en innovation pour l'appuyer dans ce mandat, en partenariat avec les Espaces régionaux d'accélération et de croissance. Elle contribue aussi à documenter et à mesurer l'innovation sur le territoire québécois afin de pouvoir mieux orienter la prise de décision et assurer la mise en place de plans d'action pertinents sur le terrain.

Le Conseil de l'innovation vise ainsi à multiplier les retombées économiques, sociales et environnementales dans toutes les régions, dans les secteurs-clés, pour l'avenir du Québec.

Depuis le 31 janvier 2023, Forum IA Québec s'est joint au Conseil de l'innovation du Québec. L'intégration des activités du Forum IA Québec et la présence des principaux acteurs de l'intelligence artificielle au sein du Conseil de l'Innovation permettront de poursuivre la mise en œuvre d'une vision à la fois ambitieuse et responsable pour le secteur.

SOURCE Conseil de l’innovation du Québec

Renseignements: Pour information et demandes d'entrevues : Steve Flanagan, Relations publiques, Cellulaire : 514 916-2512, [email protected]; Pour exprimer de l'intérêt pour la démarche et y contribuer : [email protected]