La nouvelle entité annonce un programme commercial stratégique afin de propulser les PME canadiennes dans une des régions économiques du monde enregistrant la plus forte croissance du PIB réel, projetée en 2024 à 4.7%

MONTRÉAL, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Le CABC inaugure la Chambre de commerce Canada-ANASE (CCCA), dédiée à faciliter les opportunités commerciales pour les entreprises canadiennes, avec un accent particulier sur les PME. La mission du CCCA est d'approfondir les liens entre les entreprises canadiennes et celles de l'ANASE en combinant l'intelligence de marché et commerciale à des événements de réseautage et des missions commerciales interentreprises.

Thi Be Nguyen, Jan De Silva, Ghislain Robichaud, Louis Vachon, Scott Moore, Jean Charest, Mary-Catherine Speirs, Frank Des Rosiers, Wayne Farmer, Ambassadeur Pham Vinh Quang (Vietnam), Silky Mahdewi (Indonésie), Paul Thoppil

« Il s'agit d'un nouveau chapitre des plus prometteurs dans les relations Canada-ANASE, en particulier pour les PME canadiennes qui souhaitent élargir ou diversifier leurs stratégies dans la région », a déclaré Wayne Farmer, président du CABC. « Notre sondage sur les perspectives des entreprises 2024 montre que la confiance des entreprises canadiennes à l'égard de la région est plus forte que jamais, avec 4 entreprises interrogées sur 5 exprimant leur intention d'augmenter les échanges commerciaux et les investissements en Asie du Sud-Est. Le CCCA ouvrira davantage de portes, en misant sur les secteurs prioritaires pour la région où le Canada peut fournir une expertise de pointe, notamment dans des domaines tels que les investissements, la sécurité alimentaire et la transition énergétique. »

Le programme commercial du CACC sera offert aux membres du CABC et aux PME intéressées à explorer ou à développer leurs activités dans l'ANASE. La Chambre organisera des événements de réseautage, des séminaires et des ateliers au Canada et dans l'ANASE, ainsi que des webinaires. Elle fournira également des outils d'accès au marché tels que des guides d'entrée exclusifs et organisera des missions interentreprises sectorielles dans la région pour les PME canadiennes.

L'un des principaux objectifs de la CCCA est d'établir un cadre de collaboration unifié et cohérent entre les chambres bilatérales, les groupes basés au Canada, les organismes commerciaux régionaux et les organisations commerciales de la diaspora de l'Asie du Sud-Est au Canada. Cette connectivité améliorée au cœur de l'écosystème commercial garantira des efforts coordonnés et efficaces qui permettront de maximiser l'impact.

« La Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique interpelle l'ensemble de la société pour approfondir notre engagement dans cette partie du monde, y compris avec l'Asie du Sud-Est, la région économique à la croissance la plus rapide au monde », a déclaré Paul Thoppil, représentant commercial du Canada pour l'Indo-Pacifique, Affaires mondiales canada. « Le travail renforcé des associations commerciales canadiennes sera essentiel pour aider les PME à réussir dans la région, stimulant ainsi le commerce international et la croissance économique. »

L'annonce de l'inauguration du CCCA a été faite le 16 octobre, lors de la première conférence d'affaires à grande échelle Canada-ANASE organisée par le CABC à Montréal. L'événement a rassemblé des représentants gouvernementaux, des diplomates de l'ANASE et des dirigeants du secteur des affaires pour mettre en valeur le potentiel commercial de la région. Lors de l'événement, Wayne Farmer a reçu la Médaille du couronnement du roi Charles III, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la collaboration bilatérale entre le Canada et l'ANASE, et de la croissance économique que celle-ci a généré.

À propos du Conseil d'affaires Canada-ANASE (CABC)

Créé en 2012, le CABC est un organisme à but non lucratif qui représente la voix des entreprises canadiennes dans le corridor économique Canada-ANASE. Basé à Singapour et possédant un bureau canadien à Montréal, le CABC est la première et la seule entité canadienne accréditée par l'ANASE, vouée à renforcer les liens économiques entre le Canada et l'ANASE. Le CABC est également l'un des trois seuls conseils d'affaires étrangers de l'ANASE à disposer d'une telle accréditation.

En tant que voix du secteur privé canadien dans l'ANASE, le CABC représente les intérêts de près de 90 entreprises et organisations de premier plan, démontrant les diverses forces des entreprises canadiennes et la gamme d'opportunités commerciales présentes dans la région. Le CABC favorise des liens commerciaux et d'investissement plus solides entre le Canada et l'ANASE par le biais de la défense et promotion de politiques, d'événements de réseautage et d'initiatives de recherche.

Site web du CABC : www.canasean.com

Site web de la CCCA: https://www.canasean.com/cacc

Page LinkedIn: Canada-ASEAN Business Council

X: @CAN_ASEAN

Thi Be Nguyen, Directrice générale au Canada, (Bureau à Montréal), M. 438 526-8407, C. [email protected]; Nicky Lung, Directrice générale, (Siège social, Singapour), M. +65 9235 6050, C. [email protected]