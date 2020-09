MONTRÉAL, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de SNC-Lavalin (TSX: SNC) est heureux de nommer William (Bill) L. Young président du conseil d'administration, à compter du 9 septembre 2020. Il remplace l'honorable Kevin G. Lynch, président du conseil d'administration depuis 2017.

Ingénieur professionnel de formation possédant une vaste expérience en gouvernance et au sein de conseils d'administration, M. Young est président de Magna International, un fabricant mondial de pièces d'automobiles dont le siège social est au Canada, et est membre du conseil d'administration d'Intact Corporation financière, la plus grande compagnie d'assurance de dommages au Canada. Il est l'ancien président du conseil d'administration de l'Université Queen's et président émérite depuis 2012.

M. Young a commencé sa carrière comme ingénieur chimiste chez Imperial Oil, dans l'Ouest canadien, avant de devenir conseiller en gestion et stratège d'entreprise en tant que partenaire à Bain & Company, puis partenaire fondateur de Monitor Clipper, une société de capital-investissement de Boston. M. Young a travaillé avec des entreprises privées et publiques du monde entier pour optimiser les stratégies d'entreprise et accroître leur valeur commerciale. Il a aussi siégé au conseil d'administration de plusieurs sociétés privées américaines et européennes.

« Je suis extrêmement heureux de devenir président du conseil d'administration de l'une des plus grandes entreprises mondiales du Canada. SNC-Lavalin a agi rapidement au cours de la dernière année pour mettre en œuvre une nouvelle stratégie, et je vois d'énormes possibilités commerciales à l'avenir pour tirer parti des forces et de la réputation uniques de l'entreprise afin d'accroître son offre de services d'ingénierie, a déclaré M. Young. En tant que président, je considère que mon rôle, et celui du Conseil, est de superviser la gouvernance, mais aussi d'offrir à la direction une rétroaction avisée quant à l'évolution de la stratégie de l'entreprise.»

« Peu de grandes multinationales diversifiées ont leur siège social au Canada, et l'expérience de Bill en tant que président à la tête de grandes sociétés ouvertes, ainsi que ses décennies de travail en stratégie d'entreprise et en gouvernance, seront inestimables au moment où nous continuons de mettre en œuvre notre nouvelle stratégie, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Nous avons un objectif unique, celui d'être une entreprise de services d'ingénierie de premier plan à l'échelle mondiale. Nous allons de l'avant et entrons dans la prochaine phase de la transformation de SNC-Lavalin, et l'équipe de direction et moi-même avons hâte de collaborer avec Bill et le reste du conseil d'administration. »

En mai, un processus de sélection d'un nouveau président a été annoncé et le conseil d'administration de SNC-Lavalin a mis sur pied un comité à cet effet. Zin Smati, l'un des membres du Conseil, a été nommé président du comité de sélection. Un processus exhaustif, appuyé par une entreprise de recrutement de premier plan, a été lancé et plusieurs candidats hautement qualifiés ont été pris en considération.

« Je tiens à remercier mes collègues du comité de sélection pour leur contribution tout au long de ce processus exhaustif, et je suis heureux d'accueillir Bill à titre de nouveau président, a déclaré M. Zin Smati. Au nom du conseil d'administration, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier Kevin Lynch du leadership important dont il a fait preuve en aidant SNC-Lavalin à traverser cette période charnière pour l'entreprise. Ses conseils ont joué un rôle déterminant dans l'atteinte de plusieurs jalons importants pour l'entreprise, et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs. »

À propos de Bill Young

M. Young est actuellement président du conseil d'administration de Magna International Corporation et membre du conseil d'administration d'Intact Financial et de l'Institut canadien de recherches avancées (ICRA). Il a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur chez Imperial Oil avant de devenir associé chez Bain & Company en Europe, à titre de conseiller en gestion de 1981 à 1989. Il a été un associé fondateur du Westbourne Management Group, une entreprise axée sur les possibilités de gestion du redressement. Pendant son mandat à Westbourne, il a dirigé la prise de contrôle de Consumers Distributing et a été co-PDG de 1990 à 1995. De 1996 à 2018, M. Young a été cofondateur et partenaire de Monitor Clipper Partners, une société de capital-investissement de marché intermédiaire qui a investi plus de 2 milliards de dollars dans 45 entreprises en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. M. Young est membre du conseil d'administration de l'Université Queen's depuis 1996 et président émérite depuis 2012. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School et d'un baccalauréat ès sciences en génie chimique de l'Université Queen's.

À propos de SNC-Lavalin

