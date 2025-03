Le conseil d'administration de Santé Québec procède à des nominations au CISSS de la Montérégie-Centre et au CISSS de l'Outaouais

MONTRÉAL, le 28 mars 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration de Santé Québec annonce les nominations de M. Richard Deschamps à titre de président-directeur général (PDG) du CISSS de la Montérégie-Centre et de M. Stéphane Lance à titre de président-directeur général adjoint (PDGA) du CISSS de l'Outaouais. Ces nominations ont été entérinées par le conseil d'administration de la société d'État le 26 mars dernier.

Richard Deschamps, PDG du CISSS de la Montérégie-Centre (Groupe CNW/Santé Québec) Stéphane Lance, PDGA du CISSS de l’Outaouais (Groupe CNW/Santé Québec)

« Nous sommes heureux d'annoncer la nomination de ces deux gestionnaires engagés, reconnus pour leur expertise et leur vision. Leur contribution sera essentielle pour continuer à bâtir un réseau de la santé et des services sociaux humain, accessible et performant » explique Christiane Germain, présidente du conseil d'administration de Santé Québec.

Richard Deschamps, PDG du CISSS de la Montérégie-Centre

Sous-ministre associé à la Direction générale des ressources humaines et de la rémunération au MSSS depuis juillet 2023, M. Richard Deschamps a précédemment été président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Centre de 2015 à 2023 et de l'Agence de santé et des services sociaux de cette même région de 2012 à 2015. Travailleur social et éducateur spécialisé de formation, il possède une maîtrise en intervention sociale et une maîtrise en administration publique. Il cumule plus de 40 années d'expérience au sein du réseau de la santé et des services sociaux où il a développé une vaste expertise notamment en organisation des services. Ce gestionnaire aguerri est reconnu pour ses habiletés à sortir des sentiers battus dans le but d'améliorer l'accès et les services offerts à la population. Il est également récipiendaire de plusieurs prix prestigieux dont le Prix Madeleine-Côté 2020 de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et avec ses équipes, le Prix d'Excellence de l'administration publique du Québec (IAPQ) 2018, catégorie Gestion des ressources humaines et en 2021, catégorie Santé et services sociaux. Il entrera en fonction le 14 avril 2025.

Il succède à Mme Maryse Poupart qui entrera en fonction à titre de vice-présidente - opérations et coordination santé et services sociaux le 14 avril 2025.

Stéphane Lance, PDGA du CISSS de l'Outaouais

Cumulant plus de 20 ans d'expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux de l'Outaouais, dont les six dernières années à titre de directeur général adjoint, M. Stéphane Lance est reconnu pour son leadership, sa rigueur et sa connaissance fine de l'organisation. Il a piloté plusieurs dossiers stratégiques, notamment la gestion des opérations liées à la pandémie et le plan d'équilibre budgétaire. Ayant assumé à plusieurs reprises les responsabilités de PDGA par intérim, M. Stéphane Lance apporte une continuité précieuse à la tête de l'organisation dans un contexte de transformation.

SOURCE Santé Québec

Renseignements : Ligne média de Santé Québec : 418 781-6209, [email protected]