Le Conseil d'administration de l'ARTM approuve le projet de refonte tarifaire bonifié

MONTRÉAL, le 21 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Vendredi dernier le 18 décembre, le Conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a approuvé à l'unanimité le projet de refonte tarifaire, lequel a fait l'objet cet automne d'une vaste consultation publique à laquelle ont participé plus de mille personnes et organismes. « C'est un moment historique pour le transport collectif, alors que nous allons grandement simplifier la vie des usagers, notamment en réduisant fortement le nombre de tarifs », a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

La refonte s'appuie sur un découpage du territoire en quatre zones et sur de grandes catégories tarifaires, principalement les titres « tous modes » et les titres « bus partout ». Elle prévoit par ailleurs une harmonisation des rabais étudiants à 40 %, entre autres. La refonte sera déployée par étapes, du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2025.

La refonte tarifaire se fait à coût nul, à savoir qu'elle met de l'avant des tarifs similaires aux tarifs actuels et n'a pas de conséquences sur les contributions municipales.

L'ARTM se penchera sur l'enjeu de la tarification sociale, un sujet qui a soulevé un grand intérêt durant la consultation publique, et proposera des recommandations à cet égard à l'été 2021.

Pour quelque 95 % de la population de la région métropolitaine, la refonte tarifaire se traduira par des tarifs semblables ou plus avantageux, et pour 5 %, l'augmentation sera étalée sur une période de quatre ans. « Mais surtout, tous les citoyens, sans exception, auront accès à une tarification plus simple, plus cohérente et offrant davantage de services à prix équivalent », précise Daniel Bergeron, directeur exécutif, Planification des transports et mobilité.

L'ARTM s'attache présentement à finaliser des discussions qui permettront d'ajuster certaines modalités d'application spécifiques et à compléter le calendrier d'implantation, de sorte que les détails exacts à ce titre pourront être communiqués en début d'année prochaine.

Pour plus d'information sur le projet de refonte tarifaire, cliquez ici.

