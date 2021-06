Le conseil d'administration de l'AFG annonce la nomination de Bernard Bigras au poste de président-directeur général

MONTRÉAL, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - M. Beaudoin Bergeron, président du conseil d'administration de l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG), annonce la nomination de M. Bernard Bigras au poste de président-directeur général. Il entrera en fonction le 21 juin prochain et succédera ainsi à M. André Rainville, qui prendra sa retraite à la fin du mois.

« Nous sommes très heureux du positionnement actuel de l'AFG et nous croyons que Bernard Bigras est le candidat tout désigné pour poursuivre le travail et continuer à faire progresser le génie-conseil québécois », a déclaré Beaudoin Bergeron.

Le premier mandat du nouveau président-directeur général sera de mettre en œuvre le plan stratégique 2021-2024, qui sera dévoilé lors de l'assemblée générale annuelle de l'AFG le 15 juin prochain.

Entre autres, les solides compétences de M. Bigras en matière de développement durable et de lutte aux changements climatiques, un aspect qui occupera une place importante dans le prochain plan stratégique, seront un atout précieux pour promouvoir les meilleures pratiques dans ce domaine et faire valoir la capacité des firmes de génie-conseil de développer des solutions face à ce grand défi.

« Les professionnels du génie-conseil sont des acteurs de premier plan dans la lutte aux changements climatiques et je suis très enthousiaste à l'idée de contribuer, notamment, à mettre en valeur leur rôle et leurs réalisations en matière de développement durable, en collaboration avec tous les membres et partenaires de l'industrie », a affirmé Bernard Bigras.

Après des études en sciences économiques à l'Université de Montréal, Bernard Bigras a mené une longue carrière dans le domaine du développement durable, de la lutte et de l'adaptation aux changements climatiques. Élu député fédéral au parlement canadien en 1997, il a notamment occupé la fonction de vice-président du comité permanent de l'environnement et du développement durable de la Chambre des communes durant plusieurs années. À compter de 2011, il a assumé les postes de chef du bureau de l'environnement, de directeur général adjoint-développement durable et de directeur des communications et des affaires publiques à la Ville de Longueuil. Depuis 2016, il agissait à titre de directeur général de l'Association des architectes paysagistes du Québec.

André Rainville, qui dirige l'AFG depuis 2015, demeurera actif au sein de l'association jusqu'à la fin du mois de juin afin d'assurer une transition efficace.

« Au nom de tous les administrateurs et de tous les membres de l'AFG, je tiens à remercier chaleureusement André pour le travail remarquable accompli depuis son arrivée, et je lui souhaite beaucoup de plaisir dans ses projets de retraite », a conclu M. Bergeron.

À propos de l'AFG

L'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG) représente des firmes de toutes les tailles et présentes dans toutes les régions du Québec à titre de porte-parole de l'industrie du génie-conseil et des services spécialisés dans le domaine de la construction et de l'environnement. www.afg.quebec

SOURCE Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG)

Renseignements: Pierre Nadeau, Directeur des communications, 438-494-1666, [email protected]

Liens connexes

https://afg.quebec/accueil