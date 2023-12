Le conseil d'administration de l'AEFO approuve la tenue d'un vote de grève et une demande de conciliation pour le personnel enseignant et suppléant

OTTAWA, ON, le 20 déc. 2023 /CNW/ - L'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO), le gouvernement et le Conseil des associations d'employeurs (CAE), qui représente les conseils scolaires de langue française, ont eu une cinquantaine de rencontres de négociation depuis le dépôt de l'avis de négocier le 6 juin 2022. Malgré les efforts soutenus de l'AEFO, les discussions n'avancent plus sur certains sujets. L'AEFO juge inacceptable que le gouvernement et le CAE continuent d'insister sur des propositions qui cherchent à alourdir la tâche des enseignantes et des enseignants, et amplifient la pénurie criante de personnel qui menace notre système d'éducation en langue française.

Lors de la réunion extraordinaire qui s'est tenue le 19 décembre 2023, les membres du conseil d'administration de l'AEFO se sont concertés sur le meilleur moyen de faire avancer la négociation et sont arrivés à la conclusion que la tenue d'un vote de grève serait la meilleure solution. « Après plus d'un an et demi en négociation, il est très inquiétant de constater que le gouvernement et le CAE cherchent toujours à ajouter à la tâche et à limiter les appuis en salle de classe. De telles demandes de retranchements aux conditions de travail auraient inévitablement un impact négatif sur les apprentissages offerts aux élèves. » déclare Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO.

Les membres du personnel enseignant et suppléant se prononceront lors d'un vote de grève qui se tiendra du 24 au 26 janvier 2024.

Pour faire progresser plus rapidement les discussions, les membres du CA ont également approuvé la demande de l'AEFO auprès du ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, pour obtenir l'appui d'une conciliatrice ou d'un conciliateur pour ses prochaines dates de négociation. La demande de conciliation permet de faire avancer le processus en travaillant avec une tierce partie neutre.

Rappelons que les conventions collectives des membres du personnel enseignant et suppléant sont arrivées à échéance le 31 août 2022. « Tenir un vote de grève ne signifie pas que l'AEFO veut déclencher une grève à tout prix. Mais les membres ont fait preuve d'assez de patience. Le gouvernement et le CAE doivent reconnaître que l'éducation en français, est une valeur sûre pour l'Ontario. Nous méritons un financement équitable et des conditions de travail à la hauteur des importants services que nous offrons pour former la relève de demain. » conclue Anne Vinet-Roy.

L'AEFO compte environ 12 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail francophones.

