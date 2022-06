LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE HEALTHHUB PATIENT ENGAGEMENT SOLUTIONS NOMME UN NOUVEAU CHEF DE LA DIRECTION

MISSISSAUGA, ON, le 1er juin 2022 /CNW/ - HealthHub Patient Engagement Solutions est ravie d'annoncer la nomination de Glenn Gale au poste de chef de la direction. Son entrée est poste est prévue pour le 1er juin 2022. Le conseil d'administration souhaite remercier Graham Neil pour son excellent travail au cours des quatre derniers mois à titre de chef de la direction par intérim de HealthHub. Il a mené l'entreprise de main de maître pendant cette période de transition. Graham reprendra son poste de directeur financier au sein de HealthHub.

Glenn Gale possède plus de 30 ans d'expérience en soins de santé dans les secteurs public et privé, plus récemment à titre de cadre supérieur chez IBM Watson Health au Canada. Au cours de ses 17 années de service chez IBM, Glenn a déployé beaucoup d'efforts pour faire prospérer le service des soins de santé d'IBM.

« Je suis vraiment honoré d'avoir été choisi pour diriger HealthHub, affirme Glenn. Je suis très heureux de faire partie d'une entreprise composée de professionnels passionnés et engagés. Ensemble, nous entamons une aventure intéressante et enrichissante. Notre objectif chez HealthHub est d'assurer le bien-être des patients, des prestataires et de nos partenaires. »

Le conseil d'administration et la haute direction de HealthHub sont convaincus que la vaste expérience de Glenn dans les secteurs public et privé et ses connaissances approfondies lui permettront d'améliorer la culture, les activités et les stratégies en matière de soins de santé. Ses vastes compétences, notamment en amélioration des processus, en gestion des relations, en développement des affaires et en planification stratégique, stimuleront la croissance de l'entreprise et nous permettront d'offrir une meilleure expérience à tous les intervenants et d'obtenir de meilleurs résultats.

« Glenn sera sans aucun doute un atout précieux pour HealthHub, a déclaré Brendan Paddick, président du conseil d'administration. Nous croyons que l'expérience, les compétences et le leadership de notre nouveau chef de la direction ainsi que l'expertise et l'engagement de toute notre équipe de direction permettront à HealthHub de dépasser ses objectifs à court et à long terme, c'est-à-dire d'améliorer l'expérience des patients et des prestataires. »

À propos de HealthHub Patient Engagement Solutions

Établie à Mississauga, en Ontario, HealthHub Patient Engagement Solutions aide les hôpitaux canadiens à engager leurs patients et à transformer leur expérience grâce à sa plateforme numérique d'engagement des patients au chevet. Nous sommes de fiers défenseurs des technologies de la santé. Nous nouons des partenariats avec des chefs de file canadiens de la santé, donnons aux patients les moyens de jouer un rôle actif dans leurs soins et offrons aux cliniciens un accès en temps réel à l'information. Notre passion nous pousse à offrir les meilleurs soins et la meilleure expérience possible. Pour communiquer avec nous, visitez le site www.healthhubsolutions.ca.

SOURCE HealthHub Patient Engagement Solutions

Renseignements: Talia Novik, directrice du marketing, par téléphone (647 229-8466), ou par courriel ([email protected])