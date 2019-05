Le conseil d'administration d'Otéra Capital annonce la nomination de Rana Ghorayeb à titre de présidente et cheffe de la direction

MONTRÉAL, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration d'Otéra Capital (« Otéra ») annonce aujourd'hui des décisions importantes.

D'abord, le conseil d'administration d'Otéra a nommé Mme Rana Ghorayeb à titre de présidente et cheffe de la direction d'Otéra Capital.

Avant de se joindre à l'équipe des infrastructures de la Caisse en 2012 comme vice-présidente principale, elle était présidente de Aquilae Capital, une firme de consultation en immobilier. Mme Ghorayeb a également occupé le poste de vice-présidente - acquisitions chez JP Morgan Asset Management à Londres, pour lequel elle était responsable des investissements immobiliers dans plusieurs pays européens, et celui d'associée en investissement immobilier chez TIAA-CREF, une entreprise de services financiers basée aux États-Unis, spécialisée auprès des secteurs académique, médical, culturel et de la recherche.

« Rana est reconnue pour son leadership, son jugement en matière d'investissement et sa capacité à naviguer efficacement dans des situations complexes. Elle représente bien la culture de rigueur et les valeurs de la Caisse, tout en possédant une solide feuille de route dans le secteur immobilier. Je suis très heureux qu'elle ait accepté ce défi au sein d'Otéra », a déclaré Claude Bergeron, président du conseil d'administration.

Mme Ghorayeb entre en poste dès aujourd'hui.

De plus, à la suite de la réception et de l'analyse du rapport d'enquête commandé par la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à des manquements à l'éthique de certains employés, le conseil d'administration et la nouvelle direction travailleront de concert afin d'assurer une mise en place rapide des recommandations énoncées au sommaire de l'enquête ainsi que dans l'analyse réalisée par Norton Rose Fulbright sur les plans de la gouvernance, de l'éthique et de la gestion des risques chez Otéra.

Mise à jour sur le statut de certaines personnes

Il était connu publiquement qu'Otéra avait suspendu Mme Martine Gaudreault et M. Edmondo Marandola. M. Alfonso Graceffa s'était quant à lui retiré volontairement de ses fonctions. Otéra confirme aujourd'hui que ces personnes n'ont plus de lien d'emploi avec la société.

Par ailleurs, l'une des personnes mentionnées au sommaire du rapport d'enquête publié par la Caisse, qui a manqué à son obligation de confidentialité au sujet d'un dossier, sans conséquence pour le dossier en question, n'occupe plus de fonctions chez Otéra.

À PROPOS D'OTÉRA CAPITAL

Otéra Capital est l'un des plus grands prêteurs commerciaux au Canada et est aussi active aux États-Unis. Elle offre un éventail complet de produits et de services en financement immobilier commercial. Filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, la société gère un portefeuille de 13,6 G$ au 31 décembre 2018.

https://www.oteracapital.com/fr

