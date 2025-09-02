WASHINGTON, 3 septembre 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration d'IREX a nommé Aleksander (Aleks) Dardeli au poste de président et chef de la direction de l'organisation. Il entre en fonction le 1er septembre 2025.

M. Dardeli revient à IREX avec une vision audacieuse pour l'avenir, ainsi qu'avec une agilité stratégique et un leadership constant pour réinventer les possibilités et tracer de nouvelles voies. En tant qu'ancien vice-président directeur d'IREX, il a dirigé l'expansion de l'empreinte mondiale de l'organisation, a catalysé l'innovation, a renforcé les systèmes de gestion et a supervisé l'acquisition de Development Gateway, une entreprise axée sur une mission. Il réintègre IREX après avoir occupé le poste de chef de l'exploitation à Save the Children, où il a supervisé la stratégie, la planification, les initiatives de transformation et le rendement organisationnel.

« Nous sommes très heureux d'accueillir de nouveau Aleks au sein d'IREX, a déclaré David A. Gross, président du conseil d'administration. Son expérience et son point de vue conviennent bien pour guider l'organisation dans un contexte de changements. Aleks sait comment établir de solides partenariats et composer avec la complexité, et nous avons confiance en sa capacité à faire progresser IREX. »

« Le retour d'Aleks apporte une énergie renouvelée à une organisation dotée de programmes solides et d'une équipe résiliente de professionnels exceptionnellement talentueux, a ajouté Kate Thompson, chef de la direction par intérim. Nous attendons avec impatience le début du prochain chapitre sous sa direction. »

Comptant plus de 25 ans d'expérience en développement international, M. Dardeli a occupé des postes de direction à IBI International, à DynCorp International/Casals, au East-West Management Institute et à l'Organisation internationale du droit du développement. Dans le cadre de son travail, il s'est concentré sur l'éducation, le leadership et le renforcement du secteur privé et des institutions publiques aux États-Unis, dans des économies émergentes et des contextes de sortie de conflit, y compris la direction d'une initiative majeure au Kosovo pour aider à préparer les institutions gouvernementales à l'indépendance.

Ancien boursier Fulbright, M. Dardeli est diplômé avec distinction de l'Université de Tirana et détient une maîtrise de l'Université Columbia et une maîtrise en droit de la Catholic University of America.

« IREX a une riche tradition de transformation des systèmes éducatifs, de rassemblement des gens pour résoudre les problèmes et de soutien des dirigeants dans tous les secteurs, a déclaré Aleksander Dardeli. Je me réjouis à l'idée de travailler avec notre personnel, notre conseil d'administration et ceux qui nous soutiennent dans le monde entier pour élargir les possibilités, façonner des solutions novatrices et, en fin de compte, obtenir des résultats durables pour les États-Unis et les collectivités avec lesquelles nous collaborons. »

IREX s'associe à des communautés et à des institutions aux États-Unis et dans le monde entier pour former des dirigeants, autonomiser des jeunes, renforcer les institutions et élargir l'accès à une éducation et à une information de qualité, en produisant des résultats mesurables et rentables.

