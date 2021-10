Le conseil consultatif nord-américain de Transurban : une contribution clé pour la stratégie de croissance de l'entreprise

Parmi les membres figurent des experts de l'industrie comme Françoise Bertrand, Matt Rose et Laurie Mahon

TYSONS, VA, le 21 oct 2021 /CNW Telbec/ - Transurban, l'un des plus grands gestionnaires et développeurs d'autoroutes à péage au monde, a salué aujourd'hui les contributions de son conseil consultatif nord-américain lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires.

Les membres du conseil consultatif nord-américain apportent une expertise approfondie et un leadership de l'industrie afin d'accélérer, en partenariat avec le conseil d'administration, le chef de la direction et la présidente de Transurban Amérique du Nord, la stratégie de croissance de l'entreprise aux États-Unis et au Canada.

Depuis son entrée sur le marché nord-américain par le lancement des premières voies express à péage dynamique, Transurban a quintuplé la taille de son réseau d'autoroutes à péage en Amérique du Nord, incluant les projets en cours de construction. De plus, Transurban a été récemment désigné comme promoteur principal, aux côtés de Macquarie Capital, pour la réalisation de la première phase du projet de voies express I-495/I-270 dans l'État du Maryland, projet appelé à devenir l'un des plus importants partenariats public-privé d'infrastructures aux États-Unis.

Cette année, le chef de file des autoroutes à péages a également conclu un partenariat stratégique, d'une valeur de 2,1 milliards de dollars en échange d'une participation de 50 % dans ses actifs dans la région du Grand Washington, avec trois importants investisseurs institutionnels : AustralianSuper, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPP Investments) et UniSuper. Ce partenariat permettra d'accélérer la croissance de l'entreprise à l'échelle mondiale.

« La création de valeurs à long terme pour les clients, les communautés et les partenaires gouvernementaux constitue notre priorité absolue », a déclaré Pierce Coffee, présidente de Transurban Amérique du Nord. « Notre historique de succès et nos perspectives d'avenir sont renforcés par notre engagement à réunir les meilleurs éléments de notre industrie dans la poursuite de la mission de Transurban, qui consiste à renforcer les communautés grâce à la mobilité ».

Le conseil consultatif, composé de trois personnalités importantes de l'industrie, comprend Françoise Bertrand, Matt Rose, et Laurie Mahon.



• Françoise Bertrand, présidente du conseil d'administration de VIA Rail Canada, a fait carrière pendant 40 ans comme présidente et chef de la direction de nombreuses organisations, dont la Fédération des chambres de commerce du Québec, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, et la société de radiodiffusion Télé-Québec. Elle a déjà été doyenne de l'Université du Québec à Montréal et siège au Conseil des gouverneurs de l'Université Concordia

• Laurie Mahon, vice-présidente des services bancaires et d'investissements mondiaux et ancienne chef mondiale Infrastructures et Énergie chez CIBC World Markets Corp., où elle était responsable de toutes les activités de financement d'infrastructures à l'échelle mondiale. Elle a mené une carrière multidisciplinaire en tant que banquière, gestionnaire du secteur public, gestionnaire d'infrastructures, consultante et promoteur spécialisée dans le financement de grands projets d'infrastructures aux États-Unis, en Amérique latine, en Chine et au Royaume-Uni.



• Matt Rose, conseiller auprès de Transurban depuis 2019, a longtemps été chef de la direction de BNSF Railway, société qui exploite l'un des plus grands réseaux ferroviaires de marchandises en Amérique du Nord. Il a consacré plus de 26 ans à l'entreprise, jouant un rôle essentiel pour permettre à celle-ci de s'adapter aux changements économiques, stimuler la productivité par des avancées techniques et piloter l'acquisition de BNSF par Berkshire Hathaway, entre autres transformations commerciales clés.

Le conseil consultatif mettra à profit des décennies d'expertise organisationnelle, politique et pratique dans les secteurs du transport, de la finance et des télécommunications pour assurer la progression continue des partenariats avec les autorités gouvernementales et faire avancer les priorités stratégiques de l'entreprise afin de fournir des solutions de mobilité aux villes en pleine croissance.

« Je suis honorée de rejoindre le conseil consultatif nord-américain de Transurban et de contribuer à une stratégie favorisant les partenariats public-privé afin de permettre la réalisation de projets d'infrastructure essentiels », a pour sa part déclaré Laurie Mahon. « Alors que nous entrons dans une nouvelle ère de travaux publics, il est essentiel de trouver des solutions de transport qui soient bénéfiques aux gouvernements et aux communautés, et qui accélèrent la réalisation des infrastructures ».

Pour Françoise Bertrand : « Il est essentiel que les investissements en infrastructures figurent au premier plan du discours public afin d'améliorer les options de mobilité offertes aux citoyens, aujourd'hui et dans l'avenir. En cette période charnière pour Transurban et son expansion en Amérique du Nord, je suis ravie de contribuer à la réalisation de nouvelles opportunités pour une mobilité plus intelligente ,plus sécuritaire et assurant un transport durable ».

Choisis par le conseil d'administration de Transurban pour un mandat de trois ans, les membres du conseil consultatif sont appelés à collaborer avec des leaders régionaux et mondiaux afin de saisir les opportunités du marché et de faire progresser l'entreprise.

« Je me réjouis à l'idée d'une collaboration continue entre les membres du conseil consultatif nord-américain de Transurban et son équipe de direction », a déclaré Matt Rose. « Transurban est prête pour la croissance et, dans la foulée de ce nouveau projet important remporté dans le

Maryland, la société réalise la valeur à long terme de ses actifs routiers et se prépare pour son succès futur. C'est donc une grande occasion pour moi d'aider Transurban à écrire son prochain chapitre en Amérique du Nord ».



À propos de Transurban Amérique du Nord

Transurban est l'un des plus grands gestionnaires et développeurs d'autoroutes à péage au monde, travaillant à s'assurer de permettre aux gens de se rendre à destination, de façon sécuritaire et rapide. En misant sur une approche collaborative avec les gouvernements, nos partenariats public-privé fournissent des solutions de mobilité et d'infrastructures innovantes dans cinq marchés. Au cours de l'exercice 2021, nos clients de partout dans le monde ont sauvé 376 000 heures en moyenne par jour de travail lors de 2 millions de trajets, grâce à des options de mobilité plus rapides et plus prévisibles. Grâce à notre position dominante dans le marché des investissements en partenariat dans le secteur des transports en Amérique du Nord, nous sommes les premiers à proposer des solutions de mobilité telles que des voies express à péage dynamique. Finalement, nous collaborons avec les différentes instances gouvernementales afin d'élaborer des politiques, des technologies et des infrastructures qui vous permettront de rentrer chez vous en toute sécurité aujourd'hui et pour les dix prochaines années.

Pour en savoir davantage sur Transurban Amérique du Nord : Transurban - Express Lanes - Pont A25

SOURCE Transurban

Renseignements: Pour information : Edith Rochette, [email protected], 514-945-6250; Source: Tanya Sheres, 571-335-3511, [email protected]