« Le CCEA est heureux d'annoncer une collaboration avec Facebook Canada qui désire prêter main-forte aux entreprises autochtones dans une économie en pleine transformation », annonce Tabatha Bull, présidente et cheffe de la direction du Conseil canadien pour les enterprises autochtone. « Notre étude montre que deux tiers des entreprises autochtones ne font pas affaire avec une institution financière traditionnelle, ce qui entrave l'accès au capital. Ce financement et les bourses pour suivre la formation numérique aideront un grand nombre d'entreprises autochtones à obtenir l'aide dont elles ont besoin, au moment où elles en ont le plus besoin. »

Les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 sont sans précédent, et les petites entreprises sont parmi les secteurs les plus durement touchés. Selon un sondage mené par le CCEA au printemps, nous savons que quarante-sept pour cent des entreprises autochtones ont fait une demande d'aide financière ou prévoyaient le faire auprès du gouvernement pour faire face à la pandémie. Au cours des derniers mois, le CCEA a systématiquement entendu les propriétaires d'entreprises autochtones dirent qu'ils ne pouvaient pas se permettre de s'endetter davantage. Les investissements non remboursables comme celui-ci aideront les entreprises autochtones à garder leurs portes ouvertes en cette période difficile.

Pour honorer l'engagement de Facebook visant à renforcer le pouvoir économique des petites entreprises, Facebook et le CCEA travaillent de concert pour rejoindre les entreprises autochtones qui sont touchées de façon disproportionnée par la COVID-19. Cette année, les entreprises ont dû s'ajuster rapidement pour s'adapter à une économie de plus en plus numérique. Pour cette raison, en plus des subventions en espèces qui seront accordées aux entreprises autochtones admissibles, nous offrons aux propriétaires d'entreprises une formation pour leur apprendre à valoriser leur marque en ligne et nous couvrons leurs frais d'adhésion au CCEA pour veiller à ce que le programme puisse aider ces entreprises tout au long de 2021.

Les entreprises peuvent faire une demande en ligne à compter du jeudi 3 décembre à 13 h (heure de l'Est) jusqu'au 12 décembre à 17 h (heure de l'Est) ou jusqu'à épuisement des fonds. Les subventions seront attribuées aux participants admissibles selon la formule premier arrivé, premier servi. Cliquez ici pour connaître les critères d'admissibilité et savoir comment faire une demande.

« Nous savons que les entreprises autochtones sont frappées de plein fouet par les temps qui courent, et aussi résilientes et innovatrices soient-elles, elles ont besoin de toute l'aide possible. Nous sommes reconnaissants envers le Conseil canadien pour les enterprises autochtone qui nous donne l'occasion de venir en aide aux propriétaires d'entreprises autochtones, et nous espérons que ces subventions les aideront à se remettre sur pied. » - Garrick Tiplady, directeur général, Facebook Canada

Le Conseil canadien pour les enterprises autochtone

Le CCEA a à cœur la pleine participation des Autochtones à l'économie du Canada. En tant qu'association nationale non partisane, elle a pour mission de promouvoir, renforcer et améliorer une économie autochtone prospère en favorisant les relations d'affaires, les débouchés économiques et la sensibilisation de tous ses membres. Le CCEA offre des connaissances, des ressources et des programmes à ses membres qui favorisent les occasions de développement économique pour les peuples et les entreprises autochtones du Canada. Pour de plus amples renseignements, allez à www.ccab.com.

SOURCE Canadian Council for Aboriginal Business

Renseignements: Amanda Charles, associée aux communications, Conseil canadien pour le commerce autochtone, 647-289-2753 ou [email protected]