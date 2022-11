WINNIPEG, MB, le 30 nov. 2022 /CNW/ - Le Conseil canadien des ministres des Pêches et de l'Aquaculture (CCMPA) s'est réuni aujourd'hui à Winnipeg, au Manitoba. Les sujets abordés comprenaient la collaboration sur le développement aquacole durable, la gestion de la menace des espèces aquatiques envahissantes, et l'avenir du poisson, de son habitat, et des pêches dans un climat changeant. Lors d'une séance préalable distincte, les ministres ont également rencontré des représentants d'organisations autochtones nationales pour entendre leurs points de vue sur les changements climatiques et leurs répercussions sur les collectivités autochtones en ce qui concerne les milieux d'eau douce et marin. Les ministres continueront à entendre les points de vue autochtones lors de la réunion de l'an prochain.

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, et le ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord du Manitoba, l'honorable Greg Nesbitt, ont coprésidé la réunion, à laquelle ont participé leurs homologues et représentants des provinces et des territoires. Les ministres ont réitéré leur engagement à utiliser cette tribune multilatérale pour aborder collectivement les questions d'importance pancanadienne sur les pêches et l'aquaculture, et ont reconnu son importance en tant que moyen de communication claire et fréquente. Les ministres se sont de nouveau engagés à tenir une réunion du Conseil sur une base annuelle.

Les ministres ont discuté du secteur de l'aquaculture en tant qu'important moteur économique pour les communautés autochtones et rurales. Reconnaissant les différences et les compétences provinciales et territoriales, ils ont également exploré la manière de positionner l'aquaculture pour répondre à la demande croissante d'aliments de qualité et produits de manière durable. Les ministres ont également discuté de la façon dont l'innovation continue dans le secteur accroît la durabilité, en favorisant la croissance tout en protégeant les poissons sauvages et leur habitat. En ce qui concerne l'élaboration d'un plan responsable de transition de l'élevage du saumon en parcs en filet sur le littoral de la Colombie-Britannique, il a été reconnu que cet engagement ne concerne que la Province de la Colombie-Britannique, où Pêches et Océans Canada est le principal organisme de réglementation de l'aquaculture. Ailleurs au Canada, où les provinces et les territoires sont les principaux organismes de réglementation, Pêches et Océans Canada respecte leurs compétences respectives.

Les espèces aquatiques envahissantes (EAE), qui posent de graves risques pour la biodiversité au Canada, et menacent notre secteur des pêches et de l'aquaculture, ont aussi fait l'objet de discussions. Les EAE ont eu une incidence importante sur les stocks de poissons indigènes au Canada. En plus des dommages environnementaux, les EAE coûtent aussi des milliards de dollars chaque année en raison de la perte de revenus et de recettes issues du tourisme, des dommages aux infrastructures, et de la mise en œuvre de mesures de contrôle. Les ministres ont convenu qu'il était prioritaire d'accroître les efforts et la collaboration en ce qui concerne les EAE. Ils ont aussi convenu de travailler à l'élaboration de protocoles de décontamination normalisés, qui respectent les compétences des juridictions et répondent aux besoins locaux. Ils se sont également mis d'accord pour renforcer la collaboration dans la lutte contre les EAE.

Enfin, les ministres du CCMPA ont discuté des répercussions de plus en plus importantes des changements climatiques sur les écosystèmes marins et d'eau douce au Canada, en particulier les effets sur le poisson, son habitat, l'aquaculture, et les pêches. Il a été reconnu que les divers provinces et territoires subissent déjà actuellement les effets négatifs des changements climatiques. Les ministres ont convenu qu'un engagement accru du CCMPA sur la façon dont ils peuvent travailler ensemble pour soutenir les pêches et l'aquaculture marines et d'eau douce dans cet environnement en constante évolution est une priorité, y compris la mise sur pied d'approches potentielles d'adaptation et d'atténuation.

Le gouvernement du Nunavut n'a pas assisté à la réunion du CCMPA de 2022.

« Les vastes ressources aquatiques, le climat et la biodiversité du Canada sont tous interreliés. La santé de nos océans et de nos eaux douces est indispensable pour les communautés d'un océan à l'autre. Des tribunes comme le Conseil canadien des ministres des Pêches et de l'Aquaculture nous aident à renforcer l'économie bleue du Canada grâce à la collaboration, à l'innovation, et à la croissance inclusive. Merci au gouvernement du Manitoba d'avoir organisé cette réunion. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le Manitoba a eu le plaisir d'accueillir cette réunion du Conseil canadien des ministres des pêches et de l'aquaculture. Le Manitoba possède des pêches autochtones, récréatives, et commerciales exceptionnelles, et nous sommes heureux de pouvoir discuter de la façon de continuer à soutenir et à protéger ces précieuses ressources avec nos collègues de partout au pays. »

L'honorable Greg Nesbitt, ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord

Faits en bref

Le CCMPA est la principale tribune de mobilisation multilatérale entre les gouvernements fédéral, provinciaux, et territoriaux, pour aborder les questions d'importance pancanadienne sur les pêches et l'aquaculture.

Le principal mandat du CCMPA est de promouvoir la coopération intergouvernementale sur les questions concernant les pêches et l'aquaculture en mer et en eau douce, et d'offrir une tribune permettant d'établir et d'atteindre des objectifs communs.

