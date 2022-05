Le Congrès national en prévention du suicide « Ensemble pour la vie » soulignera le travail novateur qui s'effectue dans le milieu

« Les présentations du congrès couvriront tous les aspects de la prévention du suicide, mais quatre trajectoires principales se démarquent : la main-d'œuvre, les Forces armées canadiennes, les Premières Nations et les perspectives numériques pour la prévention du suicide », affirme Jérôme Gaudreault, président-directeur général de l'AQPS. « Parmi les conférenciers de renom, citons Ghislain Picard, chef régional de l'Assemblée des Premières Nations, région Québec/Labrador, des dirigeants des Forces armées canadiennes et du Collège militaire royal du Canada, la Dre Allison Crawford du Service Canadien de Prévention du Suicide et du Centre de toxicomanie et de santé mentale, ainsi que des conférenciers internationaux tels que Charles-Edouard Notredame de l'Université de Lille, en France, qui parlera de la mise en œuvre de la ligne d'assistance nationale française pour la prévention du suicide », note M. Gaudreault.

Organisé conjointement par l' Association canadienne pour la prévention du suicide (ACPS), le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE) à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et l' Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), « Ensemble pour la vie » sera un congrès à ne pas manquer !

« Combinant le 31e congrès nationale annuelle de l'ACPS et le Grand forum organisé par l'AQPS tous les deux ans, ce congrès pancanadien présentera les connaissances et les pratiques les plus récentes dans le vaste domaine de la prévention, de l'intervention et de la postvention du suicide », déclare Sean Krausert, directeur général de l'Association canadienne pour la prévention du suicide. « Les partenaires du congrès de cette année, le CRISE et l'AQPS, ont fait un travail formidable pour s'assurer que chacun y trouve son compte », ajoute M. Krausert.

« Le congrès « Ensemble pour la vie » inclura plus de 100 présentations abordant les plus récentes recherches, données et avancées en matière de prévention du suicide », déclare le Dr Brian Mishara, président du comité scientifique du congrès, directeur du CRISE et professeur de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. « Les ateliers pré-congrès et le congrès principal sur trois jours offrent une variété de présentations, de discours offerts par des conférenciers de marque, d'ateliers, de discussions de groupe, de présentations, de dissertations, de séances de style TED, de tables rondes et d'expositions d'affiches, et inclut des présentations sur l'impact de la COVID sur les comportements suicidaires », explique M. Mishara.

Il s'agit du premier congrès canadien dans le domaine de la prévention du suicide depuis le début de la pandémie, et les partenaires du congrès s'attendent à ce que l'attente en vaille la peine : il s'agit de retrouvailles attendues depuis longtemps par les intervenants en prévention du suicide de tout le pays.

Pour plus de détails et pour consulter le programme du congrès, visitez : https://www.congrespreventionsuicide-montreal2022.ca/

À propos des co-organisateurs

Le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE) est un centre de recherche interdisciplinaire de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), qui regroupe environ 20 chercheurs et plus de 60 étudiants en provenance de 7 universités, en plus de nombreux collaborateurs issus de divers milieux de pratique au Québec. Le CRISE travaille avec ses partenaires sur la prévention du suicide et la réduction de ses effets négatifs tout en encourageant le développement et l'utilisation de connaissances interdisciplinaires sur le suicide, la prévention du suicide et les pratiques de fin de vie.

L'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) regroupe des organismes et des citoyens qui souhaitent voir une diminution significative du taux de suicide au Québec. Elle a pour mission de mobiliser l'ensemble des acteurs, soutenir les milieux, outiller les intervenants, sensibiliser le public et influencer les décideurs afin de prévenir le suicide au Québec.

L'Association canadienne pour la prévention du suicide (ACPS) envisage un Canada sans suicide. Depuis 1985, l'ACPS travaille à la réalisation de sa mission en mobilisant, communiquant et éduquant en matière de prévention du suicide, d'intervention, de postvention et de promotion de la vie au Canada.

À propos du programme :

https://www.congrespreventionsuicide-montreal2022.ca/wp-content/uploads/2022/05/Programmation-3mai2022.pdf

SOURCE Canadian Association for Suicide Prevention

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter : Mélanie Ringuette, Directrice des communications et de la mobilisation, [email protected], 418-576-9667, Association québécoise de prévention du suicide