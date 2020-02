Le Congrès mondial de l'ATM, en hommage aux réalisations exceptionnelles dans l'aviation, annonce les finalistes aux prix Maverick

« Étant la plus grande exposition mondiale de l'ATM, le Congrès mondial est le lieu idéal pour reconnaître et consacrer les nombreux progrès réalisés par notre communauté au cours de l'année écoulée », a déclaré Peter F. Dumont, PDG de l'ACTA, ajoutant que « ces prix représentent trois des piliers phares de notre industrie, à savoir la collaboration, l'innovation et la durabilité, le tout au nom de la sécurité aérienne. »