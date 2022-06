Le congrès du CCATNQ-CSN s'ouvre mardi à Ville-Marie

VILLE-MARIE, QC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Plusieurs syndicats CSN se réuniront la semaine prochaine à Ville-Marie, au Témiscamingue, alors que s'ouvrira le 24e Congrès du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec-CSN (CCATNQ-CSN).

Sous le thème Ensemble, plus que jamais, le congrès sera lancé à 13 h, mardi, par le président du CCATNQ-CSN, Félix-Antoine Lafleur, et réunira notamment la secrétaire générale de la Confédération des syndicats nationaux, Nathalie Arguin, ainsi que des représentantes et représentants de fédérations de la CSN présentes sur le territoire du CCATNQ-CSN.

Les travaux des congressistes se poursuivront jusqu'à vendredi midi et aborderont les thèmes de la pénurie de main-d'œuvre, de l'environnement, de l'intégration des femmes autochtones sur le marché du travail et de la vie régionale. Ils se concluront par l'élection et l'installation des officières et des officiers du conseil central qui seront élus pour le prochain mandat.



QUOI : Ouverture du 24e Congrès du CCATNQ-CSN

OÙ : Centre Frère-Moffet, 9, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Ville-Marie

QUAND : Mardi 14 juin 2022 à 13 h

Affilié à la CSN, le Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec-CSN (CCATNQ-CSN) rassemble plus de 6 000 travailleuses et travailleurs regroupés au sein de 55 syndicats. Son 24e congrès se tient du 14 au 17 juin 2022. Fondée en 1921, la CSN regroupe 325 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

