OTTAWA, ON, le 5 oct. 2020 /CNW/ - Le 3 octobre, Elmer St. Pierre été élu chef national du Congrès des Peuples autochtones (CPA). Kim Beaudin a été réélue au poste de vice-chef nationale.

« Je félicite Elmer St. Pierre pour son élection en tant que chef national, a déclaré le chef national sortant, Robert Bertrand. Nous souhaitons tous que la reconnaissance pour les Peuples autochtones hors réserve se développe et souhaitons aussi voir un plus grand soutien qui soit proportionnel au nombre de personnes que nous représentons. Je souhaite bonne chance à M. St. Pierre. Je suis fier d'avoir servi en tant que chef national. »

Défenseur de longue date des droits de notre people, M. St. Pierre s'est engagé dans le mouvement métis à 25 ans. En 2006, il est devenu le vice-chef de la Coalition des peuples autochtones de l'Ontario et en 2019, il en est devenu le chef. Lors de l'assemblée générale annuelle du CPA de 2019, il est devenu membre de son conseil d'administration.

« Je veux élever la voix de nos peuples locaux et me battre pour nos droits, a déclaré M. St. Pierre pour expliquer sa motivation à se présenter pour devenir chef national. Je suis touché d'avoir été élu en tant que chef national et je ferai de mon mieux pour représenter nos peuples. »

Concernant l'avenir du CPA, M. St. Pierre a expliqué qu'il espérait que la position du CPA auprès du gouvernement fédéral se consolide, notamment en ayant des rencontres annuelles avec le premier ministre et en occupant un siège permanent aux rencontres des premiers ministres.

De plus, l'une de ses priorités consiste à voir la mise en place de l'arrêt Daniels qu'il considère comme étant l'un des problèmes les plus importants auxquels sont confrontés les Peuples autochtones hors réserve. D'autres priorités pour M. St. Pierre comprennent la mise en place de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), la réalisation de l'accord politique de 2018 entre le gouvernement du Canada et le CPA, le soutien pour les Conseils nationaux des Jeunes et des Aînés, répondre aux problèmes environnementaux et le soutien des membres du CPA face à la COVID-19.

Lors de sa réélection, le vice-chef national Kim Beaudin explique, « Je veux poursuivre mes priorités des quatre dernières années, y compris élever le profil de la justice. Je continuerai à assurer un financement pour tous nos PTO. »

« J'ai hâte de travailler avec le chef national, M. St. Pierre et de me pencher sur nos priorités communes qui comprennent la mise en place de l'accord politique et de l'arrêt Daniel. »

Le Congrès des peuples autochtones est la voix nationale représentant les droits, les intérêts et les besoins des Métis, des Indiens statués et non statués, et des peuples Inuits du Sud vivant hors réserve. Aujourd'hui, plus de 70 % des autochtones vivent hors réserve au Canada.



SOURCE Congrès des peuples autochtones

