NEW YORK, 6 avril 2026 /CNW/ - Le Conference Board a nommé Gillian Riley pour diriger ses activités au Canada à compter du 6 avril. Ayant commencé ses opérations au Canada en 1954, le Conference Board est aujourd'hui un groupe de réflexion sans but lucratif et un organisme regroupant des entreprises de renom.

Gillian Riley, présidente du Conference Board (Canada)

Dirigeante aguerrie des services financiers, Gillian a eu une grande influence tout au long de ses trois décennies au sein de la Banque Scotia, où elle a stimulé l'innovation, renforcé la croissance et généré un véritable impact social. Elle est reconnue pour être à l'origine de changements systémiques et pour bâtir des écosystèmes favorisant la croissance économique.

Pendant son mandat à la Banque Scotia, Gillian a dirigé la Banque Tangerine, la plus importante banque numérique au Canada, à titre de présidente et chef de la direction, l'aidant à élargir sa gamme de produits et à atteindre le premier rang en matière de satisfaction de la clientèle. Elle a également occupé des postes de direction à la Banque Scotia dans les secteurs du commerce, du commerce de détail et de la gestion de patrimoine.

Dans le cadre de son engagement envers l'autonomisation économique, Gillian a lancé en 2018 l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Ce programme novateur comble les lacunes systémiques dans l'accès au capital, à l'éducation et au mentorat pour les femmes en affaires. Depuis sa création, l'initiative a mobilisé plus de 40 000 femmes et s'est étendue aux marchés internationaux.

Gillian est une administratrice accomplie qui siège actuellement à plusieurs conseils d'administration au Canada et au Royaume-Uni. Elle occupe notamment des postes au sein de la Nationwide Building Society, un important fournisseur de services financiers au Royaume-Uni, de Roynat Capital, dont elle est présidente du conseil, de la St. Michael's Hospital Foundation et de l'Université Huron. De plus, Gillian est conseillère principale chez Bain & Company aux États-Unis et offre des conseils aux clients du secteur du capital-investissement et des services financiers. Elle a été reconnue à deux reprises parmi les 100 femmes les plus influentes du Canada.

« Le leadership de Gillian et sa compréhension approfondie de l'écosystème des entreprises canadiennes nous permettent de fournir Des idées fiables pour l'avenir® à la communauté commerciale de la région », déclare Steve Odland, président et chef de la direction du Conference Board.

« Alors que les dirigeants canadiens sont confrontés à des défis de plus en plus complexes, le Conference Board leur fournira des renseignements inégalés pour renforcer leurs entreprises et leurs communautés. Je suis ravie de me joindre à cette équipe exceptionnelle et de contribuer à renforcer son impact », déclare Gillian Riley.

Gillian est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) en finances de l'Université de Hartford et d'un baccalauréat ès arts en économie de l'Université Western Ontario, au Canada.

Comme annoncé précédemment, le Conference Board reprend ses activités au Canada.

À propos du Conference Board

Le Conference Board est un groupe de réflexion dirigé par les membres qui fournit Des idées fiables pour l'avenir®. Fondé en 1916, nous sommes une entité non partisane et à but non lucratif détenant le statut d'exemption fiscale 501 (c) (3) aux États-Unis. TCB.org

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SOURCE The Conference Board

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