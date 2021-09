HONG KONG, le 2 sept. 2021 /CNW/ - Les participants au TERA-Award, le premier concours axé sur l'innovation en matière d'énergie intelligente, ont jusqu'au 31 août pour s'y inscrire sur le site Web de l'événement (www.tera-award.life). Le concours, dont le thème est « Explorer les innovations à émissions de carbone nulles pour l'avenir » (Exploring zero-carbon innovations for the future), est organisé conjointement par la Hong Kong and China Gas Company Limited (Towngas) et la State Power Investment Corporation Limited (SPIC). Le premier concours axé sur le domaine des technologies sans carbone a été lancé à la mi-juin dans le but de mettre de l'avant des solutions, des technologies et des produits innovants d'énergie intelligente d'entreprises émergentes du monde entier afin d'aider le pays à atteindre son double objectif d'émissions de carbone.

À l'approche de la date limite d'inscription, les organisateurs reçoivent un nombre sans cesse croissant de candidatures de plusieurs pays et régions. Outre les États-Unis, la France, Hong Kong, Taïwan et la Chine continentale, de nombreuses équipes de recherche d'Allemagne, de Suisse, du Canada, de Norvège et de Finlande ont récemment soumis des propositions de projet. Les projets d'innovation en matière d'énergie qui ont été proposés par les différentes équipes couvrent de multiples domaines, avec un intérêt plus marqué dans les secteurs de l'offre et de la demande d'énergie. Les organisateurs espèrent recevoir encore plus de propositions d'innovation en matière d'énergie intelligente de la part d'équipes du monde entier dans le cadre d'un effort conjoint visant à créer une ère sans carbone.

Daniel Fung Man-kit, chef de la stratégie et de l'innovation chez Towngas, s'est dit ravi du grand nombre de participations reçues depuis l'annonce du concours. « Nous avons reçu des candidatures de Hong Kong, de Taïwan et de la Chine continentale, ainsi que de nouvelles organisations utilisant les technologies de pointe provenant de pays européens. Les propositions soumises sont de grande qualité et mettent l'accent sur de nouvelles technologies énergétiques sophistiquées, l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'optimisation d'une transformation efficace de l'énergie naturelle et plus encore. D'après nos observations préliminaires, nous sommes convaincus qu'avec un soutien adéquat, il est très possible que certains projets puissent être réalisés et transformés en nouvelles solutions énergétiques qui sont efficaces et faciles à appliquer », a-t-il déclaré.

Les projets et solutions d'innovation en matière d'énergie intelligente qui seront soumis doivent comprendre des technologies et des brevets originaux et être applicables dans des situations concrètes.

Les entreprises émergentes du monde entier ont jusqu'au 31 août pour s'inscrire au concours sur le site Web de l'événement (www.tera-award.life). Le concours leur permettra d'explorer les possibilités illimitées liées à l'innovation en matière d'énergie intelligente et de poursuivre le double objectif en matière d'émissions de carbone du pays ainsi que la construction d'un monde vert.

